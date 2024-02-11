Кристьян Ильвес закончил состязания Кубка мира в Отепя на четвертом месте

Воскресную лыжную гонку на десять километров выиграл норвежец Ярл Магнус Рийбер, одержав десятую победу подряд на этапах Кубка мира. Кристьян Ильвес бежал за ним в составе группы преследования из четырех спортсменов вместе с австрийцами Стефаном и Томасом Реттенеггерами и немцем Давидом Махом. Томас Реттенеггер отстал от группы на полпути.

За один километр до финиша Стефан Реттенеггер оторвался от группы, а на последнем подъеме Мах ушел в отрыв от Ильвеса. Реттенеггер закончил гонку на втором месте, отстав от Рийбера на 39,8 секунды. Давид Мах из Германии, начавший гонку на четвертом месте, пришел третьим с отставанием в 52,1 секунды.

Кристьян Ильвес финишировал четвертым, отстав от победителя на одну минуту и четыре секунды.