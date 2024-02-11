«Мы не изменим планы из-за одного интервью»: Певкур заявил, то Эстония продолжит строить линию обороны на границе с РФ

Страна не изменит свои планы только потому, что президент России Владимир Путин дал интервью «одному журналисту», указал Певкур.

Певкур задался вопросом, допустимо ли верить Кремлю после того, что Путин говорил и как себя вел последние годы. «Мы повышаем нашу готовность. И это должны делать все. Не только здесь, в Эстонии, но и во всех остальных странах», - подчеркнул министр.

Путин - Карлсону: претензий по территориям к странам Балтии нет

Владимир Путин в начале февраля дал интервью журналисту из США Такеру Карлсону. Среди прочего, президент РФ отрицал наличие у Москвы территориальных претензий к входящим в НАТО Польше и Латвии.

В январе главы Минобороны Латвии, Литвы и Эстонии договорились создать единую линию обороны вдоль своих границ с Россией и Беларусью. Различные оборонительные сооружения нацелены на сдерживание и защиту от военной угрозы в случае необходимости.