Женщина из Латвии пропала в Лондоне 16 лет назад. Разгадка – в ее последнем сообщении?

Куда она делась?

Предполагается, что Елена отправилась на прогулку в Гайд-парк - чтобы скоротать время в ожидании паспорта. Ей позвонила подруга и пригласила на ужин, а Елена сказала, что подумает и, скорее всего, придет.

Непонятно, почему Елена не пошла за паспортом, а поехала домой на метро. Известно, что в последний раз ее видели около 14.30 на станции метро Хайгейт, которая находится недалеко от ее квартиры.

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Полиция установила, что последний раз Елена смотрела в свой телефон около половины шестого вечера и что телефон находился недалеко от кабинета ее врача и ее квартиры. Однако она так и не вернулась домой и не ответила на сообщения.

На следующий день соседи по квартире заявили о ее исчезновении в полицию.

Поскольку она также не ответила на сообщения друга, тот забеспокоился и поехал в квартиру Елены - там уже была полиция.

Что случилось и куда она могла пойти? О внезапно исчезнувших людях говорят «как в воду канул». Полиция допустила и такую ​​вероятность, поэтому были осмотрены ближайшие водоемы. Ничего. Прочесывание леса в непосредственной близости также не дало никаких результатов.

Несколько недель спустя представитель общественности сообщил в полицию, что, возможно, видел Елену. Надежда быстро угасла - при проверке сообщения оно не подтвердилось.