«Все в порядке, дорогой», - написала Елена в сообщении своему другу. Это было ее последнее сообщение. Затем она пропала. Буквально бесследно исчезла. Вот уже 16 лет ее исчезновение в совершенно обычном населенном районе Лондона остается загадкой. Что на самом деле произошло тогда?
Женщина из Латвии пропала в Лондоне 16 лет назад. Разгадка – в ее последнем сообщении?
Елена Жагорова родилась 31 января 1970 года в Латвии. В 1991 году в возрасте 21 года она отправилась в первую большую волну эмиграции и переехала в Лондон. В Латвии начался кризис, работы не было, в конце концов - когда еще поехать посмотреть мир, как не в 21 год!
Елена Жагорова пропала в Лондоне 21 мая 2008 года. Ей было 38 лет, и она прожила в Англии почти полжизни.
О ее жизни в Англии мало что известно. Она поселилась в Лондоне, нашла работу. Коллеги считали ее латышкой, раз уж она из Латвии. Со временем ее английский стал совершенным. Жила в Лондоне, снимая квартиру вместе с друзьями, которые называли её Аленой.
Один из ее друзей рассказывал, что у Елены была тяжелая депрессия, она даже на какое-то время перестала работать. Когда она вернулась на работу в начале мая 2008 года, депрессия вернулась с новой силой.
Выяснилось, что за день до исчезновения она вместе со своим другом посетила врача, вероятно, из-за депрессии, а после визита почувствовала себя плохо.
На следующее утро Елена отправила другу текстовое сообщение, и это был последний раз, когда она с кем-либо общалась.
Полиция восстановила передвижение Елены в день ее исчезновения, 21 мая.
Утром она поехала из своего дома в районе Тоттенхэма в центр Лондона, чтобы забрать паспорт. Но оказалось, что паспорт еще не готов, ей надо было подождать и прийти за ним через три часа. Она не вернулась.
Куда она делась?
Предполагается, что Елена отправилась на прогулку в Гайд-парк - чтобы скоротать время в ожидании паспорта. Ей позвонила подруга и пригласила на ужин, а Елена сказала, что подумает и, скорее всего, придет.
Непонятно, почему Елена не пошла за паспортом, а поехала домой на метро. Известно, что в последний раз ее видели около 14.30 на станции метро Хайгейт, которая находится недалеко от ее квартиры.
Полиция установила, что последний раз Елена смотрела в свой телефон около половины шестого вечера и что телефон находился недалеко от кабинета ее врача и ее квартиры. Однако она так и не вернулась домой и не ответила на сообщения.
На следующий день соседи по квартире заявили о ее исчезновении в полицию.
Поскольку она также не ответила на сообщения друга, тот забеспокоился и поехал в квартиру Елены - там уже была полиция.
Что случилось и куда она могла пойти? О внезапно исчезнувших людях говорят «как в воду канул». Полиция допустила и такую вероятность, поэтому были осмотрены ближайшие водоемы. Ничего. Прочесывание леса в непосредственной близости также не дало никаких результатов.
Несколько недель спустя представитель общественности сообщил в полицию, что, возможно, видел Елену. Надежда быстро угасла - при проверке сообщения оно не подтвердилось.
Что касается последнего сообщения Елены, которое она отправила своему другу, то его полный текст выглядит следующим образом: «Все в порядке, дорогой, ищи новые вещи. С любовью A» (на английском языке). Что Елена имела в виду? Подала ли она знак, что собирается искать в своей жизни что-то новое, что поможет ее подавленной душе обрести покой? А может, это было пожелание другу начать новую жизнь - без нее? Или, может быть, это было просто английское разговорное выражение, не означавшее ничего особо драматичного, может быть, мысль была вполне обыденной?
Скорее всего, никто никогда не узнает ответа. Ведь с момента исчезновения Елены прошло 16 лет. Однако родные и близкие любого пропавшего человека всегда надеются, что тайна исчезновения однажды будет раскрыта. Произойдет ли то же самое и в случае с Еленой? Человек ведь не может исчезнуть в Лондоне совершенно бесследно. Или может?
В мае 2009 года на платформе YouTube было опубликовано видео друзей «Пропала Елена Жагорова» (Elena Zhagorova is missing - англ.) с фотографиями Елены и призывом помочь ее найти. Под видео всего три комментария. Один из них был опубликован 12 лет назад - один из друзей Елены поздравляет ее с днем рождения: «Удачи - где бы ты ни была, люблю сквозь время и пространство».
Восемь лет назад женщина написала комментарий: «Если кто-то еще смотрит это, то в США произошел странный случай с женщиной примерно возраста Елены. Ей кажется, что у нее сохранились воспоминания об Австралии, но в интервью она говорит так, будто у нее британский акцент. Не могу сказать, могла бы она быть Еленой, но на некоторых фотографиях она похожа на нее».
Женщина также разместила ссылку на статью 4NewYork от 30 июня 2015 года о женщине в возрасте 50 лет, найденной в Калифорнии, у которой амнезия - она ничего не может объяснить о себе и имеет лишь смутные воспоминания, возможно, об Австралии. Женщина больна раком.
Неизвестно, читал ли этот комментарий кто-то из друзей или родственников Елены. Елена Жагорова до сих пор числится пропавшей без вести.