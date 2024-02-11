«Да, средняя зарплата учителя в Таллинне сейчас составляет 2400 евро, но он дает больше 30 уроков в неделю. Плюс все прочие дела: подготовка к урокам, проверка работ и бесконечная переписка. Туда же можно добавить всевозможные собрания и беседы по развитию, а также составление программы развития школы. Это длинный список», - сказал Педак в передаче Reedene Intervjuu («Пятничное интервью») на радиостанции Vikerraadio.