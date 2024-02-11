По словам директора Таллиннского французского лицея Петера Педака, учителя в столичных школах действительно получают в среднем по 2400 евро в месяц, но их трудовая нагрузка в полтора раза выше нормативной, пишет Rus.ERR.
«Да, средняя зарплата учителя в Таллинне сейчас составляет 2400 евро, но он дает больше 30 уроков в неделю. Плюс все прочие дела: подготовка к урокам, проверка работ и бесконечная переписка. Туда же можно добавить всевозможные собрания и беседы по развитию, а также составление программы развития школы. Это длинный список», - сказал Педак в передаче Reedene Intervjuu («Пятничное интервью») на радиостанции Vikerraadio.
Он подтвердил, что хотя закон устанавливает продолжительность рабочей недели учителя 35 часов в неделю, фактическая нагрузка значительно выше этого показателя.