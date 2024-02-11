Таллинн созвал кризисное совещание: в понедельник и вторник возможен ледяной дождь

«В связи с предупреждением о ледяном дожде мы созвали сегодня кризисное совещание, на котором обсудили с ведомствами инструкции по реагированию на ситуацию. Мы поручили партнерам по обслуживанию городских улиц провести профилактическую обработку от обледенения и предупредили их о возможной необходимости направить на улицы весь ресурс.

Мы также обратили внимание подрядчиков на необходимость своевременного и надлежащего обслуживания остановок общественного транспорта, спусков и подъемов, лестниц, пешеходных переходов и, в особенности, дорог, ведущих к детским и медицинским учреждениям. Однако даже при соблюдении всех этих мер на улицах может быстро образоваться очень скользкий слой льда, поэтому мы призываем пешеходов и водителей быть внимательными и следить за прогнозом погоды», - сказал вице-мэр Владимир Свет.

Патрули Муниципальной полиции снабжены насыпным материалом и будут готовы помогать горожанам в борьбе с гололедом. Квартирные товарищества могут получить гранитную крошку в районной управе.

«Владельцам недвижимости напоминаем, что тротуары, которые они обслуживают, во время ледяного дождя требуют особенно интенсивного ухода, при необходимости противогололедная обработка должна проводиться несколько раз в день. Департамент окружающей среды и коммунального хозяйства и районные управы подготовили достаточное количество гранитной крошки для борьбы с гололедом. На наиболее активно используемых остановках общественного транспорта установлено около 300 контейнеров с насыпным материалом.

Возле наиболее опасных лестниц, спусков и подъемов дополнительно размещаются пакеты с гранитной крошкой. Мы советуем горожанам следить за прогнозом погоды, а пешеходам - проверить, подходит ли их обувь для зимних условий, а при выходе на проезжую часть убедиться, что автомобиль успел остановиться, поскольку в таких условиях тормозной путь автомобиля может быть длинным», - отметил заместитель руководителя Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Тармо Сульг.

С вопросами относительно уборки улиц можно обращаться по телефону 14 410. О проблемах можно сообщить через Информационную систему благоустройства и озеленения.

Подробную информацию о зимнем обслуживании улиц можно найти на странице www.tallinn.ee/lumi (на эстонском языке).