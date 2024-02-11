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Теперь через посылочные автоматы Omniva можно отправлять и посылки DHL Express

BNS
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Посылочный автомат Omniva.
Посылочный автомат Omniva. Фото: Anne Põder

С середины января все клиенты DHL Express смогут отправлять свои посылки через посылочные автоматы логистического предприятия Omniva.

«Новая услуга основана на платформе, разработанной Omniva, которая позволяет курьерским и логистическим компаниям интегрировать свои услуги в открытую сеть посылочных автоматов Omniva. Omniva обладает самой большой сетью посылочных автоматов в странах Балтии, которую могут использовать другие перевозчики для упрощения доставки посылок и сокращения времени доставки», - отметил руководитель отдела развития открытой сети Omniva Майт Миккер.

По его словам, в настоящее время услуга доступна только жителям Эстонии, но вскоре она будет распространена на Латвию и Литву.

«Открытая сеть посылочных терминалов - это будущее направление, к которому, вероятно, вскоре перейдут многие логистические компании», - считает Миккер.

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