Теперь через посылочные автоматы Omniva можно отправлять и посылки DHL Express

«Новая услуга основана на платформе, разработанной Omniva, которая позволяет курьерским и логистическим компаниям интегрировать свои услуги в открытую сеть посылочных автоматов Omniva. Omniva обладает самой большой сетью посылочных автоматов в странах Балтии, которую могут использовать другие перевозчики для упрощения доставки посылок и сокращения времени доставки», - отметил руководитель отдела развития открытой сети Omniva Майт Миккер.