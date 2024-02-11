Министр образования Кристина Каллас посетит с визитом Объединенные Арабские Эмираты

Каллас примет участие в панельной дискуссии по вопросам образования в рамках основной программы саммита. Кроме того, в кулуарах мероприятия она встретится с Ахмадом Белхулом Аль Фаласом, министром образования принимающей страны, чтобы изучить пути расширения сотрудничества в области образования.

Кроме того, Каллас хотела бы представить коллеге из ОАЭ разрабатываемую модель эстонской школы.

В рамках визита министр также посетит эмират Рас-Аль-Хайма, где встретится с правителем эмирата, шейхом Саудом Сакром Аль-Квасимом, посетит местную общеобразовательную школу и университет.

Всемирный правительственный саммит - ежегодное мероприятие, проводимое в Дубае. Он объединяет лидеров правительств для глобального диалога о процессах управления и политике с упором на вопросы футуризма, технологических инноваций и другие темы.