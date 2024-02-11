Нужны простыни, одежда и свечной воск: районная управа Кесклинн собирает гуманитарную помощь для Украины

По словам основателя Украинского культурного Анатолия Лютюка, волонтеры центра готовят гуманитарную помощь в течение всего года. «Затем мы доставляем их в Украину непосредственно в воинскую часть, которая сейчас находится на передовой. Нам присылают запрос, в котором указываются размеры защитной сетки и необходимое затемнение, будет ли оно прикрывать, например, танк, траншею или пушку. Сетки покупаем в обычном магазине», - пояснил Лютюк.

Также в пятницу днем из культурного центра выехали пять внедорожников с 400 кубометрами защитной сетки и 500 траншейными свечами.

Районная управа Кесклинн получила просьбу о помощи в сборе материалов, но вместе было решено, что сбор может быть более комплексным. «Спустя два года после начала полномасштабной войны в Украине, мы не должны забывать, что помощь по-прежнему очень нужна. И если нам удастся таким маленьким жестом оказать поддержку, мы все равно постараемся это сделать», - сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.

Для затеняющих сеток и свечей культурный центр собирает белые простыни, одежду темно-зеленых, черных и коричневых тонов, а также свечной воск.

Материалы можно принести в районную управу Кесклинн пн 8.15-18, вт-чт 8.15-17 и пт 8.15-16 по адресу Нунне, 18. Пожертвования также принимают отдел социального обеспечения районной управы Кесклинн по адресу Пярнусское шоссе, 9 пн 9-12 и 14-17.30, вт и чт 9-12 и 14-16.30, а также Таллиннский социальный центр района Кесклинн по адресу Лиивалайя, 32 пн, ср, чт 9-17, вт 9-18 и пт 9-16.