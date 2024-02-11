В тартуском спортивном зале Net, открывшем свои двери в конце прошлого года, появился новый скалодром. Высота одной из трасс скалодрома составляет более 15 метров, что делает ее самой высокой в Эстонии.
Для подписчиков
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Открылся самый высокий в Эстонии скалодром
На недавно открывшемся скалодроме могут одновременно разместиться до десятка любителей и спортсменов, а маршруты различаются по сложности. «Мастера скалолазания устроили все так, чтобы и новички, и настоящие профи могли полазить вдоволь», - говорит инструктор по скалолазанию Тайри Колло, который вскоре будет проводить в зале тренировки по скалолазанию.