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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Открылся самый высокий в Эстонии скалодром

Айвар Ояперв
, журналист
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В тартуском спортивном зале Net, открывшем свои двери в конце прошлого года, появился новый скалодром. Высота одной из трасс скалодрома составляет более 15 метров, что делает ее самой высокой в Эстонии.

На недавно открывшемся скалодроме могут одновременно разместиться до десятка любителей и спортсменов, а маршруты различаются по сложности. «Мастера скалолазания устроили все так, чтобы и новички, и настоящие профи могли полазить вдоволь», - говорит инструктор по скалолазанию Тайри Колло, который вскоре будет проводить в зале тренировки по скалолазанию.

Если обычно стены для скалолазания довольно низкие, то стены для скалолазания в спортивном зале Net - около десяти метров в высоту. Высота одной из трасс составляет более 15 метров, что делает ее самой высокой в Эстонии. Скалодромы оснащены автоматической системой удержания, которая поможет спортсмену безопасно и спокойно вернуться на землю в случае падения или усталости.

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