Высказывания Трампа о НАТО: к каким последствиям они могут привести?

В то же время эти заявления порадуют его многочисленных сторонников.

На предвыборном митинге в Южной Каролине Трамп заявил, что намерен «поощрять» агрессивные страны (например, Россию) «делать все, что им вздумается» с теми странами НАТО, которые не вносят положенные суммы в общий бюджет альянса.

Белый дом немедленно возмутился. Его представитель заявил, что подобные слова являются «ужасными и безумными», поскольку Трамп таким образом одобряет «вторжение кровавых режимов на территорию наших ближайших союзников».

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отреагировал не менее решительно, заявив, что «любое предположение, что члены альянса не будут защищать друг друга, подрывает безопасность, включая безопасность США, и подвергает американских и европейских солдат дополнительному риску».

Имел ли Трамп в виду то, что сказал? Скорее всего, нет. Это его типичное поведение — сказать что-то провокационное, обеспечить себе заголовки, возмутить своих критиков и привести в восторг поклонников.

Но ирония судьбы заключается в том, что в некоторых кругах НАТО испытывают нескрываемую благодарность Трампу за подобные угрозы, которые он высказывал еще во время пребывания в Белом доме. В 2018 году Трамп был настолько недоволен невыполнением некоторыми европейскими странами согласованной квоты расходов на оборону в размере 2% от ВВП, что пригрозил выходом США из альянса.