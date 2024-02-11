Полиция разыскивает сбежавшего из больницы 30-летнего гражданина Туниса

Иностранный гражданин находился в Центре содержания заключенных в связи с незаконным пребыванием в Эстонии. Сегодня вечером мужчина начал жаловаться на резкую боль в плече, поэтому его отвезли на обследование в Северо-Эстонскую региональную больницу, откуда он вскоре сбежал.

По данным полиции, мужчина не опасен. По словам оперативного руководителя Пыхьяской префектуры Таави Кирсся, сейчас полиция ищет его повсюду. «Мы просматриваем различные записи камер видеонаблюдения, патрулируем улицы, проверяем общественный транспорт, а также проинформировали охрану торговых центров», - рассказал Кирсс.

У мужчины темные волосы и борода. Когда он сбежал, на нем были темные брюки и серый свитер, а на шее - шарф в черно-белую полоску. Он носит кроссовки Nike.

Полиция просит всех, кто видел мужчину на фотографиях, сообщить об этом по телефону 112.