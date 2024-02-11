В воскресенье вечером около 20:00 из Северо-Эстонской региональной больницы сбежал 30-летний гражданин Туниса, доставленный туда из Центра содержания заключенных.
Полиция: сбежавший из больницы гражданин Туниса найден
Иностранный гражданин находился в Центре содержания заключенных в связи с незаконным пребыванием в Эстонии. В воскресенье вечером мужчина начал жаловаться на резкую боль в плече, поэтому его отвезли на обследование в Северо-Эстонскую региональную больницу, откуда он вскоре сбежал.
В ночь на 12 февраля патруль заметил похожего на беглеца мужчину на Лаагна-теэ в Ласнамяэ. Мужчина был возвращен в Центр задержания.