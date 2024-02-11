Полиция: сбежавший из больницы гражданин Туниса найден

Иностранный гражданин находился в Центре содержания заключенных в связи с незаконным пребыванием в Эстонии. В воскресенье вечером мужчина начал жаловаться на резкую боль в плече, поэтому его отвезли на обследование в Северо-Эстонскую региональную больницу, откуда он вскоре сбежал.