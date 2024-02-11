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Полиция: сбежавший из больницы гражданин Туниса найден

rus.postimees.ee
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Полиция. Иллюстративное фото.
Полиция. Иллюстративное фото. Фото: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja

В воскресенье вечером около 20:00 из Северо-Эстонской региональной больницы сбежал 30-летний гражданин Туниса, доставленный туда из Центра содержания заключенных.

Иностранный гражданин находился в Центре содержания заключенных в связи с незаконным пребыванием в Эстонии. В воскресенье вечером мужчина начал жаловаться на резкую боль в плече, поэтому его отвезли на обследование в Северо-Эстонскую региональную больницу, откуда он вскоре сбежал.

В ночь на 12 февраля патруль заметил похожего на беглеца мужчину на Лаагна-теэ в Ласнамяэ. Мужчина был возвращен в Центр задержания.

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