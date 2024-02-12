На минувшей неделе средняя цена электроэнергии в эстонской ценовой зоне на бирже Nord Pool составила 9,95 цента за киловатт-час, пишет Rus.ERR.
За неделю электричество на бирже подорожало на 50%
По сравнению c предшествовавшей неделей, когда электричество в среднем стоило 6,44 цента за киловатт-час, биржевой тариф вырос на 50%.
Наиболее дорогим электричество было в пятницу - около 14 центов за киловатт-час, а дешевле всего стоило в воскресенье - чуть больше 7 центов. К указанным ценам для потребителей добавляется налог с оборота.
По оценке госкомпании Eesti Energia, 70% потребителей в Эстонии выбирают фиксированный пакет.