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За неделю электричество на бирже подорожало на 50%

rus.postimees.ee
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Электричество.
Электричество. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

На минувшей неделе средняя цена электроэнергии в эстонской ценовой зоне на бирже Nord Pool составила 9,95 цента за киловатт-час, пишет Rus.ERR.

По сравнению c предшествовавшей неделей, когда электричество в среднем стоило 6,44 цента за киловатт-час, биржевой тариф вырос на 50%.

Наиболее дорогим электричество было в пятницу - около 14 центов за киловатт-час, а дешевле всего стоило в воскресенье - чуть больше 7 центов. К указанным ценам для потребителей добавляется налог с оборота.

По оценке госкомпании Eesti Energia, 70% потребителей в Эстонии выбирают фиксированный пакет.

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