За неделю электричество на бирже подорожало на 50%

По сравнению c предшествовавшей неделей, когда электричество в среднем стоило 6,44 цента за киловатт-час, биржевой тариф вырос на 50%.

Наиболее дорогим электричество было в пятницу - около 14 центов за киловатт-час, а дешевле всего стоило в воскресенье - чуть больше 7 центов. К указанным ценам для потребителей добавляется налог с оборота.