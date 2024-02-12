Столтенберг заверил, что НАТО будет защищать всех союзников

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заверил, что в случае нападения на кого-либо из стран-членов Североатлантического альянса объединенный военный блок встанет на его защиту. Тем самым он подверг критике заявления, которые ставят эту аксиому под сомнение - впрочем, прямо не упомянув Дональда Трампа, который недавно позволил себе такие высказывания. Произнесенные в воскресенье, 11 февраля, на трибуне в Брюсселе слова Столтенберга приводит ряд СМИ, в том числе The Guardian.

"НАТО по-прежнему готова и способна защитить всех союзников, - подчеркнул генсек альянса. - "Любая атака на НАТО приведет к единому и решительному ответу. Любое предположение о том, что союзники не будут защищать друг друга, подрывает нашу общую безопасность, включая безопасность Соединенных Штатов, и подвергает американских и европейских солдат повышенному риску", - заявил он. Столтенберг ожидает, что США "останутся сильным и преданным союзником НАТО" независимо от того, кто победит на президентских выборах в стране.

Трамп об отказе помогать союзникам по НАТО