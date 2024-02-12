Сильнейшая эстонская прыгунья в высоту показала в Нью-Йорке лучший результат сезона

19-летняя эстонка преодолела отметку 1,86 на Играх в Миллроуз, что стало ее высшим результатом в сезоне с улучшением на сантиметр. Стартовая высота 1,82 была преодолена с первой попытки, следующая - 1,86 в третьей попытке. Личный рекорд Пихела (1,92) установлен в июне прошлого года.

В соревновании пяти спортсменок ямайка Ким Уильямсон заняла последнее место. Француженка Наваль Меникер добилась того же результата, что и Пихела, но имела преимущество в меньшем количестве попыток.

Победу одержала чемпионка мира и Европы Ярослава Магучих. Украинка преодолела высоту 2,00. Второй стала американка Вашти Каннингем, преодолевшая 1,97.

Через три недели в Глазго стартует чемпионат мира в закрытых помещениях. Теоретически у Пихела есть шансы пройти квалификацию. Перед последними соревнованиями она занимала 17-е место в рейтинговой таблице, квалификацию пройдут 12 сильнейших спортсменов. Чтобы попасть на соревнования, нужно преодолеть очень жесткую норму — 1,98.