Александр Селевко выиграл международный турнир в Тарту

У взрослых в мужском одиночном катании были заявлены только братья Селевко, но младший из них - Михаил - не смог выйти на лед из-за травмы ноги.

В итоге ведущий подготовку к мировому первенству недавний серебряный призер чемпионата Европы Александр Селевко, неудачно исполнивший два четверных прыжка в произвольной программе, занял первое место на безальтернативной основе, набрав около 214 баллов - на 42 меньше своего личного рекорда.

Лучшей из пяти женщин стала Кристина Лисовская. Она получила 154 с небольшим балла от судей и обошла Александру Головкину из Литвы.