Редакция каждой газеты время от времени строит планы и обдумывает, у каких интересных людей можно взять интервью. Иногда случается, что упоминание какого-нибудь имени сразу же приводит к глубокому вздоху: «Но это же невозможно, это было бы так же хорошо, как интервью с богом».
«Боги» – это люди, достигшие абсолютной вершины в своей деятельности, но при этом весьма скромные и не желающие общаться с прессой. Этим людям было бы что сказать, но они предпочитают молчать и позволять своим достижениям говорить самим за себя.
А как насчет интервью с дьяволом? Как насчет того, если бы журналист поехал в тюрьму Рингерике в Норвегии и спросил Андерса Брейвика, каково это было убить 69 человек за полтора часа. И позволить ему говорить об упадке Европы и о том, как собравшиеся на острове Утейа с молодые люди с левым мировоззрением сами во всем виноваты. В отличие от «богов», «дьяволам» очень нравится говорить - нашелся бы желающий спрашивать.
На прошлой неделе Владимир Путин дал интервью бывшему журналисту Fox News Такеру Карлсону.
Как известно, Такер Карлсон был уволен из Fox News в прошлом году за заведомо ложные заявления в своих шоу о фальсификации президентских выборов в США 2020 года. Хотя шоу Такера Карлсона имело большой успех, Fox News не мог позволить себе лживого журналиста.
Теперь Такер Карлсон рекламировал свое интервью словами, что «ни один западный журналист не удосужился» взять интервью у Путина после нападения на Украину. Комичным образом его тут же поправил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, заявив, что «господин Карлсон ошибается» и «нам поступает много запросов на интервью с президентом».
Все, кто долго следит за Россией, хорошо знают, что если Песков или министр иностранных дел Сергей Лавров что-то опровергают, можно быть уверенными, что это правда.
Как бы то ни было, Такер Карлсон предоставил Путину прекрасную возможность прочитать лекцию по истории, восходящей к IX веку, и рассказать, что Украина на самом деле является Россией, что 90 процентов украинцев говорят по-русски и что Россия не начала войну 24 февраля 2022 года, а пыталась ее остановить.
В марте 1938 года Адольф Гитлер дал интервью журналисту Daily Mail Уорду Прайсу. Гитлер только что завершил аннексию Австрии и рассказывал журналисту, что австрийцы на самом деле немцы и что все было сделано ради мира.
Но Прайса все-таки нельзя сравнивать с Карлсоном. В марте 1938 года в Европе еще не было войны, и Гитлер не стал причиной гибели или увечий по крайней мере полумиллиона человек, как это сделал Путин.
Но как интервью с Гитлером в 1938 году, от интервью с Путиным в 2024 году была польза как минимум по одной причине. Оно станет ценным доказательством в будущем судебном процессе по российским военным преступлениям.