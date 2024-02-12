«Боги» – это люди, достигшие абсолютной вершины в своей деятельности, но при этом весьма скромные и не желающие общаться с прессой. Этим людям было бы что сказать, но они предпочитают молчать и позволять своим достижениям говорить самим за себя.

А как насчет интервью с дьяволом? Как насчет того, если бы журналист поехал в тюрьму Рингерике в Норвегии и спросил Андерса Брейвика, каково это было убить 69 человек за полтора часа. И позволить ему говорить об упадке Европы и о том, как собравшиеся на острове Утейа с молодые люди с левым мировоззрением сами во всем виноваты. В отличие от «богов», «дьяволам» очень нравится говорить - нашелся бы желающий спрашивать.

На прошлой неделе Владимир Путин дал интервью бывшему журналисту Fox News Такеру Карлсону.

Как известно, Такер Карлсон был уволен из Fox News в прошлом году за заведомо ложные заявления в своих шоу о фальсификации президентских выборов в США 2020 года. Хотя шоу Такера Карлсона имело большой успех, Fox News не мог позволить себе лживого журналиста.