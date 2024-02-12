По словам главы Центрального союза собственников жилья Эстонии Андри Красся, брутто-прибыль Tallinna Vesi, стабильно превышающая 30%, неизбежно заставляет усомниться в том, что столичный водный монополист действует в интересах потребителей, и ситуация тем более тревожна, что дивиденды, которые компания извлекает каждый год, по сути, являются формой скрытого налогообложения жителей Таллинна.
Союз собственников жилья ⟩ Tallinna Vesi занимается скрытым налогообложением горожан
В Союзе собственников считают, что торговля акциями муниципальных монопольных водных компаний на фондовой бирже не отвечает интересам потребителей, поскольку в этом случае менеджмент компании вынужден служить двум господам – акционеру, стремящемуся получить прибыль, и потребителям услуг.
Более того, доходность Tallinna Vesi, превышающая все разумные пределы, показывает, что Департамент конкуренции не в состоянии сбалансировать интересы акционера биржи и потребителя услуг. Поэтому Центральный союз собственников жилья Эстонии стремится добиться ситуации, при которой торговля на бирже акциями муниципальных водных компаний будет запрещена законом, а также жестких ограничений на выплату дивидендов из их прибыли.