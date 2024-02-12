Погиб 24-летний легкоатлет-мировой рекордсмен

По данным полиции, Киптум, управлявший автомобилем Toyota Premio, не справился с управлением, автомобиль вылетел с дороги, врезался в большое дерево и приземлился в кювет. Помимо марафонца и его инструктора, в машине находился третий человек, получивший серьезные травмы.