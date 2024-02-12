Поздно вечером в воскресенье в Кении произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли рекордсмен мира по марафону Кельвин Киптум и его тренер Гарвайс Хакизимана.
Погиб 24-летний легкоатлет-мировой рекордсмен
По данным полиции, Киптум, управлявший автомобилем Toyota Premio, не справился с управлением, автомобиль вылетел с дороги, врезался в большое дерево и приземлился в кювет. Помимо марафонца и его инструктора, в машине находился третий человек, получивший серьезные травмы.
24-летнему Киптуму не удалось выиграть ни одной медали в титульных соревнованиях, но в октябре прошлого года в Чикаго (США), он пробежал дистанцию 42 195 метров за 2:00,35 и установил мировой рекорд. Предыдущий рекорд принадлежал еще одному кенийцу Элиуду Кипчоге — 2:01.09.