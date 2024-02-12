Эстонские керлеры выиграли в Канаде финал Большого шлема

В финале канадского турнира Большого шлема смешанной парной суперсерии Калдве и Лилль встретились с сильнейшей парой Норвегии по керлингу Кристин Скаслиен и Магнусом Недреготтеном.

Эстонцы уверенно сыграли в финале - они завоевали три очка во втором туре и еще пять очков в четвертом. Перед началом пятого тура счет был 8:2 в пользу эстонцев. Сопернику удалось выиграть три очка в пятом туре, но эстонская пара по керлингу ответила выигрышем двух очков в шестом. Матч завершился с сильным преимуществом Эстонии 10:5.

Кристин Скаслиен и Магнус Недреготтен — одна из сильнейших пар в мире керлинга. Норвежцы являются серебряными призёрами Олимпийских игр в Пекине в 2022 году и бронзовыми призёрами Олимпийских игр в Пхёнчхане в 2018 году. К достижениям норвежской керлинговой пары можно отнести и серебро на чемпионате мира. Интриги добавляет тот факт, что Магнус Недреготтен также был тренером Калдвеэ и Лилля.

Для Калдвее и Лилля это вторая подряд победа в канадском финале турнира Большого шлема. В прошлом году Калдвеэ и Лилль сумели привезти домой победу, разгромив в финале швейцарскую пару Перре и Риос с солидным счетом 11:2.

Финальный матч турнира Большого шлема смешанной парной суперсерии состоялся в Брантфорде (Канада). В финальном турнире Players Championship приняли участие 20 лучших команд турнира. Призовой фонд конкурса составляет 20 000 канадских долларов.