Жизнь дорожает ⟩ Число пассажиров общественного транспорта Таллинна выросло на десятки миллионов

Увеличение числа пассажиров и количества поездок связано не только с возвращением таллиннцев к привычному образу жизни, но и с общим ростом стоимости жизни, из-за которого люди все чаще выбирают бесплатный и удобный общественный транспорт, считают в компании.

По словам Кайдо Падара, члена правления TLT, год был сложным из-за большого количества изменений. «Постоянная адаптация, перестройка расписания, информирование пассажиров и временные маршруты. Нам пришлось адаптироваться к крупным строительным работам в центре города, а также к переходу на новую маршрутную сеть. Все уже знают и принимают как должное, что по выходным будут ходить ночные автобусы. Конечно, приятно видеть, что количество пассажиров растет с каждым месяцем, и нам пришлось добавить дополнительные автобусы на некоторые маршруты», - сказал Падар.

Он добавил, что для повышения удовлетворенности пассажиров и качества обслуживания компания продолжит в этом году делать услуги более экологичными, более дружелюбными к городскому пространству и удобными для пользователей, а также уделять еще больше внимания культуре и качеству обслуживания, чтобы постепенно превратить транспортную компанию в современного поставщика услуг.

По словам Падара, прошлый год также стал годом заключения контрактов. «Сегодня 542 автобуса, 45 троллейбусов и 65 трамваев обслуживают население города в часы пик, а этой весной мы пополним наш парк новыми трамваями и электробусами. Первые 15 электробусов уже прибыли. Первые 12 из 23 заказанных современных трамваев PESA прибудут в Таллинн этой весной. Кроме того, начнется подготовка к закупке новых троллейбусов», - сказал Падар.

Автобусы совершили почти 2,5 миллиона поездок, обслужив около 103 миллионов пассажиров. Троллейбусы совершил почти 300 000 поездок, обслужив около 10,2 миллиона пассажиров. Трамваи совершили почти 300 000 поездок, обслужив около 20,1 миллиона пассажиров. Социальный транспорт совершил почти 160 000 поездок, обслужив около 550 уникальных клиентов ежемесячно.