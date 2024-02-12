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ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Вербовка Россией в свою армию тысяч непальцев говорит об очень сильной нехватке живой силы у РФ

Райнер Сакс
, эксперт по безопасности
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Донецк. 11 февраля 2024 года.
Донецк. 11 февраля 2024 года. Фото: GENYA SAVILOV / AFP
  • Израиль нанес массированные авиаудары по городу Рафах на южной границе сектора Газа
  • Со второй половины прошлого года Россия набрала в армию около 15 000 граждан Непала
  • В окрестностях Донецка очень активные обстрелы зафиксированы и у Марьинки, и у Авдеевки

Вчерашнее решение президента Зеленского доверить высокий военный пост руководителю силовой структуры при Януковиче, безусловно, вызывает вопросы у украинского общества, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.

Президент Зеленский назначил нового командующего подразделениями территориальной обороны, которым стал человек, руководивший внутренними войсками во время событий на Майдане в 2013 и 2014 годах, когда президент Янукович еще был у власти. Внешне это вчерашнее решение президента выглядит не самым приемлемым для общества. Хотя тогда руководители и подразделения всех силовых структур не выполнили приказ Януковича о силовом подавлении демонстраций на Майдане, решение Зеленского все же можно считать несколько рискованным.

Большинство нынешних руководителей украинской армии также находились в то время на армейской службе, например, Валерий Залужный. А вот руководитель правоохранительной структуры на новом посту, безусловно, вызывает вопросы. Однако новый глава подразделений территориальной обороны все это время воевал за Украину, поэтому нет оснований обвинять его в чем-либо. Остальные назначения высшего армейского руководства не должны вызывать особых споров.

Российская армия добавляет в себя немного экзотики

CNN, ссылаясь на множество различных источников, утверждает, что со второй половины прошлого года Россия набрала в армию около 15 000 граждан Непала. По данным этих источников, основной причиной успешного набора непальцев является обещанная ежемесячная зарплата в 2000 долларов. Можно предположить, что Непал не имеет никакой информации о том, что на самом деле происходит с российской армией в Украине, и убедить людей подписать контракт нетрудно. Поскольку покинуть Непал непросто, такая возможность выглядит для кого-то тем более привлекательной.

Правительство Непала в прошлом пыталось выразить свой протест против подобных действий на своей территории. С другой стороны, очень трудно представить, чтобы завербованные таким образом люди могли быть полезны российской армии в боях. В настоящее время украинская армия берет в плен граждан всевозможных экзотических стран, воюющих на стороне России, но все-таки это достаточно единичные случаи.

Трудно представить себе крупные отряды непальских боевиков, сражающиеся на фронте и не создающие при этом серьезных проблем для самой российской армии. Возможно, они предназначены для каких-то более простых строительных и логистических работ в прифронтовой зоне. Обещанных денег они точно не увидят. Но недостаток живой силы в российской армии должен быть очень велик, чтобы организовать столь сложную и дорогостоящую операцию.

Дроновые игры

Издание Defense Express пишет (судя по всему, основываясь на источниках в украинской разведке), что с июля 2023 года Россия произвела в общей сложности 1600 беспилотников «Шахед» на заводе, построенном на ее территории. Из Ирана получено 2600 экземпляров. Всего это 4200 дронов. Вывод журнала таков: дроны не направляют на склады, а постоянно используют для нападений на Украину.

Сегодня ночью ПВО Украины уничтожили 14 из 17 иранских беспилотников, запущенных Россией в сторону Украины. Кроме того, украинские ПВО сбили одну крылатую ракету Х-59. Дроны попытались поразить цели в центральной Украине. Сообщается о пожаре и небольших отключениях электроэнергии вблизи города Днепр. Некоторые районы Харьковской области были обстреляны ракетами С-300, однако сообщений о попаданиях в важные цели нет.

Активность атак российской армии на фронте остается высокой.

В районе Сватово и Северодонецка атаки российской армии были не очень активными. Некоторые из наиболее активных попыток наступления происходили на самом южном участке линии фронта в районе Белогоровки. Ситуация там остается прежней.

Под Бахмутом российская армия организовала очень активные наступательные мероприятия как к северу, так и к югу от города. По текущей информации, они не принесли заметного успеха.

Под Донецком исключительно активные попытки нападения имели место и у Авдеевки, и у Марьинки. Ситуация для украинских сил в Авдеевке остается сложной, но по состоянию на вчерашний день не было никаких признаков немедленного вывода войск. Кажется, ситуация не сильно изменилась со вчерашнего дня.

На Южном фронте российские части бездействуют и крупных наступательных мероприятий не организовывали. Никаких серьезных наступательных попыток против украинских позиций на восточном берегу Днепра также не предпринималось.

Ближневосточный конфликт

Израиль нанес мощные авиаудары по городу Рафах на южной границе сектора Газа с Египтом. Среди различных разрушенных объектов есть мечеть, которая предположительно была местным командным пунктом ХАМАС. Есть сообщения о движении израильской бронетехники в южной части сектора Газа, однако активное вторжение в Рафах наземных войск пока не началось.

Судя по всему, Египет угрожал Израилю, что он может отказаться от мирного соглашения между ними в случае массированного нападения на Рафах. Премьер-министр Израиля понимает, что операцию нужно провести быстро и что ее нельзя откладывать. Поэтому можно предположить, что она будет связана с более крупным количеством жертв, чем раньше, как для палестинцев, так и для израильской армии.

Сообщается также, что Израиль провел специальную операцию в Рафахе и в ходе этого процесса освободил двух заложников.

США продолжили сокращать количество атак на позиции хуситов в Йемене. За последние пять дней хуситам не удалось совершить ни одного крупного нападения на объекты судоходства, однако минувшей ночью поступило неподтвержденное сообщение о попытке нападения в Красном море.

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