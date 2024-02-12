ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Вербовка Россией в свою армию тысяч непальцев говорит об очень сильной нехватке живой силы у РФ

Активность атак российской армии на фронте остается высокой.

В районе Сватово и Северодонецка атаки российской армии были не очень активными. Некоторые из наиболее активных попыток наступления происходили на самом южном участке линии фронта в районе Белогоровки. Ситуация там остается прежней.

Под Бахмутом российская армия организовала очень активные наступательные мероприятия как к северу, так и к югу от города. По текущей информации, они не принесли заметного успеха.

Под Донецком исключительно активные попытки нападения имели место и у Авдеевки, и у Марьинки. Ситуация для украинских сил в Авдеевке остается сложной, но по состоянию на вчерашний день не было никаких признаков немедленного вывода войск. Кажется, ситуация не сильно изменилась со вчерашнего дня.

На Южном фронте российские части бездействуют и крупных наступательных мероприятий не организовывали. Никаких серьезных наступательных попыток против украинских позиций на восточном берегу Днепра также не предпринималось.

Ближневосточный конфликт

Израиль нанес мощные авиаудары по городу Рафах на южной границе сектора Газа с Египтом. Среди различных разрушенных объектов есть мечеть, которая предположительно была местным командным пунктом ХАМАС. Есть сообщения о движении израильской бронетехники в южной части сектора Газа, однако активное вторжение в Рафах наземных войск пока не началось.

Судя по всему, Египет угрожал Израилю, что он может отказаться от мирного соглашения между ними в случае массированного нападения на Рафах. Премьер-министр Израиля понимает, что операцию нужно провести быстро и что ее нельзя откладывать. Поэтому можно предположить, что она будет связана с более крупным количеством жертв, чем раньше, как для палестинцев, так и для израильской армии.

Сообщается также, что Израиль провел специальную операцию в Рафахе и в ходе этого процесса освободил двух заложников.

США продолжили сокращать количество атак на позиции хуситов в Йемене. За последние пять дней хуситам не удалось совершить ни одного крупного нападения на объекты судоходства, однако минувшей ночью поступило неподтвержденное сообщение о попытке нападения в Красном море.