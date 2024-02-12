Галерея ⟩ Полиция выставила на аукцион автомобиль класса люкс: правда, он сильно разбит

Автомобиль Audi A4 (707TJR; 2002) продается по стартовой цене 600 евро.

Фото: PPA Varahaldus

Отсутствует крышка на ручку задней правой наружной двери, зеркало заднего вида со стороны водителя деформировано. На кузове есть ржавчина. Заводится от пуско-зарядного устройства.

Кузов автомобиля имеет ржавчину, вмятины, царапины и дефекты лакокрасочного покрытия, аккумулятор не работает. Салон автомобиля чистый, обтянут кожей. Стартовая цена – 1000 евро.

Фото: PPA Varahaldus

Нового владельца также ищут автомобилю Volkswagen Touranile (776BNP; 2005), стартовая цена составляет 1000 евро.

Фото: PPA Varahaldus

На кузове автомобиля наблюдается дефект лакокрасочного покрытия (следы царапин), а правое переднее крыло автомобиля имеет цветокоррекцию. У машины одни ключи.

Наконец, по стартовой цене в 300 евро продается еще один Audi A6 (333TMH; 2009).

Автомобиль находится в аварийном состоянии (разбиты передний бампер, переднее крыло, капот, треснуло лобовое стекло и сработали передние подушки безопасности, деформированы правое зеркало заднего вида и задний дворник). Транспортное средство технически неисправно.

Эта машина попала в ДТП в середине ноября прошлого года. По словам очевидцев, белый Audi A6 совершал сомнительные маневры, передвигаясь по улицам города Раквере: он едва не врезался в столб и чуть не спровоцировал столкновение с ехавшей в противоположном направлении машиной. Затем автомобиль пролетел перекресток улиц Тарту и Карья, въехал в деревянный забор и остановился в тени яблонь.

Когда прибыла полиция, на месте происшествия никого не было, но вскоре там появился 34-летний мужчина, и полиция задержала его как подозреваемого.

Фото: PPA Varahaldus