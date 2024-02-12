Экономика России долго в таком режиме не протянет. Но этот год - может. Комментарий обозревателя Би-би-си

Поток валюты от продажи нефти, газа и алмазов помог снизить и давление на рубль.

Лидеры мировых держав говорят, что долго такая экономика не выдержит, но признают краткосрочный эффект.

«2024 год будет для Путина гораздо более позитивным, чем мы ожидали, — сказал недавно один из них. — Он сумел реорганизовать свою промышленность более эффективно, чем мы предполагали».

Однако эта модель экономического роста сильно увеличила зависимость Москвы от нефтяных доходов, Китая и непродуктивных трат на войну.

Отраженный в статистике рост валового внутреннего продукта (ВВП) обеспечен производством танков и снарядов, которые затем уничтожаются в Донбассе, и это вряд ли можно считать продуктивной тратой ресурсов.

Параллельно Россия переживает утечку мозгов — из нее бегут наиболее талантливые граждане.

Зеленский Фото: Reuters

Стратегия Запада состояла в том, чтобы не взять российскую экономику в осаду, а устроить игру в кошки-мышки: ограничить доступ к технологиям, повысить расходы, сократить доходы и таким образом превратить конфликт в неподъемную ношу в долгосрочной перспективе.

«Пусть лучше Россия тратит деньги на танкеры, чем на танки», — сказал мне один американский чиновник. На нефтяном рынке цель Запада состояла в том, чтобы урезать доходы России от экспорта, идущие затем на военную машину Кремля, а не в том, чтобы, например, попытаться помешать Индии покупать российскую нефть.