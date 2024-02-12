Эстонскому пловцу Крегору Зирку не хватило долей секунды до выхода в полуфинал ЧМ

Несмотря на то, что во второй соревновательный день чемпионата мира Зирк не сумел пробиться в полуфинал на дистанции 200 м вольным стилем, он показал свое лучшее время за последние три года. 24-летний Зирк, единственный на старте эстонец, проплыл дистанцию со временем 1:47,54 и таким образом занял 20-е место в соревновании среди 67 мужчин.

Всего 0,17 секунды отделили эстонца от выхода в полуфинал.

«Я выжал максимум, - сказал Зирк после предварительного заплыва. - Целью было проплыть все 50-метровые отрезки быстрее чем за 28 секунд, и я хорошо справился с этой задачей».

В последний раз пловец показывал такие результаты на Олимпиаде в Токио.

Быстрее всех в предварительных заплывах оказались немцы Лукас Мартенс и Рафаэль Мирослав со временем 1,45,74 и 1,45,89 соответственно. Цирк отмечает, что средний уровень на дистанциях 200 и 400 м вольным стилем среди мужчин является самым высоким в этом соревновании.

«Да, хотя многие лучшие пловцы отсутствуют, уровень на дистанциях 200 и 400 м остался довольно похожим на тот, что был прошлым летом, - сказал спортсмен, готовящийся к завтрашнему главному событию. - Но это определенно позитивно, потому что показывает, что плавание развивалось не только в крупных странах, но и в небольших странах».

Крегор Зирк накануне завтрашних соревнований настроен позитивно. Он считает, что может выйти в полуфинал, и не считает невозможным также и выход в финал.

«Нужно все делать поэтапно, - сказал Зирк, который в прошлом году в этом виде соревнований занял 11-е место. - В начале года времени на подготовку было не так много, но все пловцы находятся примерно в одинаковой форме, и я готов дать первый бой – то есть предварительный заплыв».