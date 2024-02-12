До десяти лет тюрьмы ⟩ В Пярну полиция задержала подозреваемых в совершении наркопреступлений

«В последние годы все чаще выявляются отправленные по почте наркотики, так называемые «наркопосылки». Количество нелегальных почтовых посылок увеличилось, в частности, за счет молодежи, которая видит в них легкий, незаметный и быстрый способ получения запрещенных препаратов. Однако это не так, поскольку процессуальная статистика показывает, что почтовые посылки с опасными наркотиками не остаются незамеченными ни Налогово-таможенным департаментом, ни полицией, ни прокуратурой», - говорит Мерье Турьякас, прокурор Ляэнеской окружной прокуратуры.

«Именно поэтому правоохранительные структуры все больше акцентируют свое внимание на данных преступлениях, ведь борьба ведется не только против обращения с запрещенными веществами, но и против здоровья и жизни людей, в данном случае молодежи», - добавляет Турьякас.

«Главная цель полиции – ограничить рынок и продажу наркотиков, тем самым снизив их доступность для жителей Эстонии. Наркотические вещества опасны для жизни, и, к сожалению, у нас слишком много примеров этого. В 2023 году в Эстонии было предварительно зарегистрировано 117 смертей, связанных с наркотиками, по сравнению с 80 годом ранее. Это печальная статистика, – говорит Саарнак. – Нашим приоритетом является выявление и предотвращение новых тенденций, будь то продажа наркотиков через интернет, социальные сети, или электронную почту. Мы уделяем больше внимания пресечению транзита наркотиков и конфискации преступных доходов».

В отношении молодых людей было возбуждено уголовное дело по статье Пенитенциарного кодекса о незаконном обороте наркотических веществ в крупных размерах. В случае признания их виновными они могут быть приговорены к лишению свободы на срок от одного до десяти лет.