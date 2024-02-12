1 февраля полиция арестовала 22-летнего мужчину в Пярну, а 7 февраля – трех молодых людей, подозреваемых в хранении большого количества наркотиков.
До десяти лет тюрьмы ⟩ В Пярну полиция задержала подозреваемых в совершении наркопреступлений
По словам руководителя отдела по борьбе с наркотиками и организованной преступностью Ляэнеской префектуры Ниголаса Саарнака, информация о возможном наркотрафике была собрана в ходе уголовного производства, а в первые дни февраля собранные сведения были проверены.
В результате в рамках уголовного дела 1 февраля в Пярну сотрудники полиции задержали 22-летнего мужчину, подозреваемого в хранении крупной партии наркотиков. На основании информации, полученной в ходе расследования, было установлено, что задержанный заказал наркотические вещества по почте из Латвии и планировал распространять их в городе Пярну. «Мы задержали подозреваемого вскоре после того, как он извлек посылку из посылочного аппарата», - говорит Саарнак.
«Стоит также отметить, что, как ни странно, молодой человек перевозил изъятую из автомата посылку в корзине под детской коляской, с которой он пришел к автомату. Возможно, молодой человек надеялся, что в таком месте никто не станет искать наркотики», – сказал Саарнак, а также добавил, что у полиции есть основания полагать, что в почтовой посылке весом около 130 граммов содержится большое количество различных наркотических веществ, включая амфетамин и каннабис, однако точный состав найденного вещества будет определен экспертизой.
В рамках второго уголовного дела сотрудники полиции 7 февраля в разных районах Пярну задержали трех молодых людей, двое из которых были несовершеннолетними. «В случае с этими молодыми людьми преступление также было связано с хранением большого количества наркотиков, в частности каннабиса. На основании доказательств, собранных в ходе уголовного производства, у нас есть основания полагать, что изъятый у молодых людей каннабис был заказан в Чехии», - говорит Саарнак.
«В последние годы все чаще выявляются отправленные по почте наркотики, так называемые «наркопосылки». Количество нелегальных почтовых посылок увеличилось, в частности, за счет молодежи, которая видит в них легкий, незаметный и быстрый способ получения запрещенных препаратов. Однако это не так, поскольку процессуальная статистика показывает, что почтовые посылки с опасными наркотиками не остаются незамеченными ни Налогово-таможенным департаментом, ни полицией, ни прокуратурой», - говорит Мерье Турьякас, прокурор Ляэнеской окружной прокуратуры.
«Именно поэтому правоохранительные структуры все больше акцентируют свое внимание на данных преступлениях, ведь борьба ведется не только против обращения с запрещенными веществами, но и против здоровья и жизни людей, в данном случае молодежи», - добавляет Турьякас.
«Главная цель полиции – ограничить рынок и продажу наркотиков, тем самым снизив их доступность для жителей Эстонии. Наркотические вещества опасны для жизни, и, к сожалению, у нас слишком много примеров этого. В 2023 году в Эстонии было предварительно зарегистрировано 117 смертей, связанных с наркотиками, по сравнению с 80 годом ранее. Это печальная статистика, – говорит Саарнак. – Нашим приоритетом является выявление и предотвращение новых тенденций, будь то продажа наркотиков через интернет, социальные сети, или электронную почту. Мы уделяем больше внимания пресечению транзита наркотиков и конфискации преступных доходов».
В отношении молодых людей было возбуждено уголовное дело по статье Пенитенциарного кодекса о незаконном обороте наркотических веществ в крупных размерах. В случае признания их виновными они могут быть приговорены к лишению свободы на срок от одного до десяти лет.