Спецпроверка определила причины кризиса в авиакомпании Nordica

По словам министра климата Кристена Михала, окончательный отчет специальной инспекции подтвердил, что компания управлялась не очень хорошо. «Руководство компании взяло курс на расширение, однако риски, связанные с различными контрактами и проектами, не были оценены в достаточной степени. Новые инвестиции также были недостаточно проанализированы. Содержание, ограничения и риски заключенных контрактов в отдельных проектах анализировались только после того, как контракт был подписан и возникали проблемы», - отметил Михал.