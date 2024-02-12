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Спецпроверка определила причины кризиса в авиакомпании Nordica

rus.postimees.ee
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Самолет Nordica.
Самолет Nordica. Фото: Eero Vabamägi / Postimees

В июле прошлого года стало ясно, что экономические показатели авиакомпании Nordica за очень короткое время стали резко отрицательными. В результате на предприятии была проведена специальная проверка с целью выявления обстоятельств, приведших к негативной экономической ситуации.

По словам министра климата Кристена Михала, окончательный отчет специальной инспекции подтвердил, что компания управлялась не очень хорошо. «Руководство компании взяло курс на расширение, однако риски, связанные с различными контрактами и проектами, не были оценены в достаточной степени. Новые инвестиции также были недостаточно проанализированы. Содержание, ограничения и риски заключенных контрактов в отдельных проектах анализировались только после того, как контракт был подписан и возникали проблемы», - отметил Михал.

«Хотя ситуация в Nordica продолжает оставаться сложной, новому руководству удалось выявить все затраты и риски и повысить эффективность компании. Это позволяет нам провести предметные переговоры с заинтересованными компаниями по приватизации Nordica», - добавил министр.

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