В субботу вечером перед заправкой Terminal на улице Раади в Тарту можно было увидеть захватывающее зрелище: у дверей сидела лиса, которая позировала на камеру и не боялась людей.
Для подписчиков
Видео ⟩ Позировала на камеру и никого не боялась: лиса очаровала посетителей заправки
На видео, опубликованном в Facebook в группе Märgatud Tartus, лиса мирно сидит перед дверью заправки Terminal на улице Раади и, похоже, не обращает внимания на любопытствующего человека с камерой. Умилительному видео поставили лайк более 800 человек. «Какой прекрасный клиент заправки», - прокомментировал один. «Новый охранник заправки», - смеется другой.