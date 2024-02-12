Видео ⟩ Позировала на камеру и никого не боялась: лиса очаровала посетителей заправки

На видео, опубликованном в Facebook в группе Märgatud Tartus, лиса мирно сидит перед дверью заправки Terminal на улице Раади и, похоже, не обращает внимания на любопытствующего человека с камерой. Умилительному видео поставили лайк более 800 человек. «Какой прекрасный клиент заправки», - прокомментировал один. «Новый охранник заправки», - смеется другой.

Но были и те, кто стал беспокоиться за лису. «Грустно смотреть, когда дикие животные приходят в город», - написал комментатор. «Еще грустнее, что они вообще не боятся людей и машин, в нашем мире полно идиотов, которые могут обидеть их», - ответил второй.