Экс-центрист Яак Ааб избран главой Харьюмааского округа соцдемов

«Я искренне благодарен за оказанное доверие, ведь я всего лишь пару месяцев назад вступил в партию. Постараюсь всячески оправдать это доверие, поскольку пост председателя округа - это большая ответственность. У нас в округе замечательные и предприимчивые люди, с которыми в любой момент можно «пойти в разведку». Самыми серьезными вызовами для нас являются предстоящие выборы в Европейский парламент и в органы местных самоуправлений - успех здесь могут обеспечить сотрудничество и совместные усилия», - сказал Яак Ааб, которого избрали председателем округа единогласно. Предыдущий руководитель округа Юри Россь продолжит работу в качестве члена правления округа.