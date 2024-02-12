Социал-демократы Харьюмаа на общем собрании выбрали недавно присоединившегося к партии депутата Рийгикогу Яака Ааба председателем округа.
Экс-центрист Яак Ааб избран главой Харьюмааского округа соцдемов
Также были выдвинуты кандидатуры от округа Харьюмаа на съезд партии, который пройдет 16 марта в Пайде.
Социал-демократы Харьюмаа поддерживают кандидатуру председателя партии Лаури Ляэнеметса на новый срок, а также кандидатуры депутата Рийгикогу Танеля Кийка и президента женского объединения Kadri Эве Кислов - на должности заместителей председателя партии. В правление партии округ Харьюмаа выдвинул кандидатуры Яака Ааба и предпринимателя Юри Росся.
«Я искренне благодарен за оказанное доверие, ведь я всего лишь пару месяцев назад вступил в партию. Постараюсь всячески оправдать это доверие, поскольку пост председателя округа - это большая ответственность. У нас в округе замечательные и предприимчивые люди, с которыми в любой момент можно «пойти в разведку». Самыми серьезными вызовами для нас являются предстоящие выборы в Европейский парламент и в органы местных самоуправлений - успех здесь могут обеспечить сотрудничество и совместные усилия», - сказал Яак Ааб, которого избрали председателем округа единогласно. Предыдущий руководитель округа Юри Россь продолжит работу в качестве члена правления округа.
Заместителями председателя округа Харьюмаа избраны председатель партийного отделения Кейла Аннели Пярлин и председатель Маардуского отделения Маргит Вяйкмери.
В правление также вошли Пилле Петерсоо, Аннели Тамм, Мерике Метстак, Кристер Парбо, Харди Вольмер, Эве Кислов, Антти-Пекка Мустонен, Танель Тальве, Ханнес Кадак, Астрид Оясоон и Тийу Метс.
«Социал-демократов Харьюмаа ждут новые вызовы и дела. Мы выражаем признательность председателю партии Лаури Ляэнеметсу, нашим министрам и правлению за отличную работу. Так держать! Сделаем Социал-демократическую партию еще более влиятельной политической силой!», - отметил Яак Ааб.