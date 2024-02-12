Осужденному по делу «Сети» Максиму Иванкину суд назначил 24 года колонии по еще одному делу - о двойном убийстве под Рязанью, совершенном в 2017 году. Иванкин не признал вину и утверждал, что дал показания под пытками.
Осужденного по делу «Сети» Максима Иванкина приговорили к 24 годам по обвинению в убийстве
В январе присяжные Рязанского областного суда единогласно признали Иванкина, ранее уже приговоренного к 13 годам колонии строгого режима, виновным в убийстве двух человек и не заслуживающим снисхождения.
Четыре года назад, в феврале 2020 года суд в Пензе приговорил Иванкина и еще шесть человек к длительным тюремным срокам по делу о сообществе «Сеть».
Самое суровое наказание тогда назначили инструктору по стрельбе Дмитрию Пчелинцеву и студенту Илье Шакурскому - 18 и 16 лет колонии соответственно.
Все семеро обвиняемых отрицали вину в создании или участии в террористическом сообществе и утверждали, что никакой «Сети» никогда не существовало. По их словам, уголовное дело строилось на доказательствах, сфальсифицированных сотрудниками ФСБ.
Дело о двойном убийстве
В отношении Иванкина расследовали еще одно дело - ему вменяли убийство его друзей, 21-летнего Артема Дорофеева и 19-летней Екатерины Левченко весной 2017 года.
По версии следствия, тогда Иванкин, Дорофеев, Левченко и еще один их общий знакомый, Алексей Полтавец, уехали из Пензы в Рязань, скрываясь от преследования по делу о наркотиках.
Об убийстве рассказал изданию «Медуза» Полтавец, уехавший из России в Украину.
С его слов, они с Иванкиным опасались, что Дорофеев и Левченко их выдадут - те якобы изъявляли желание вернуться в Пензу и сдаться полиции. Тогда Иванкин и Полтавец, как следовало из публикации, заманили друзей в лес возле деревни Лопухи и там убили.
Статья «Медузы» вышла в феврале 2020 года, спустя несколько дней после оглашения приговора по делу «Сети», после чего началось новое расследование.
Следователи осмотрели место предполагаемого убийства и сочли рассказ Полтавца достоверным. По их версии, Полтавец выстрелил Дорофееву в лицо из дробовика и перерезал ему горло, а Иванкин убил Левченко, несколько раз ударив ножом.
Тело Дорофеева нашли в рязанском лесу в ноябре 2017 года, а в марте 2020 года, после публикации рассказа Полтавца, неподалеку обнаружили и останки Левченко.
Иванкин отрицал вину в убийстве. Он заявлял, что лояльные тюремной администрации заключенные избивали его и заставили написать явку с повинной с подробностями убийства, соответствующими рассказу Полтавца из публикации «Медузы».
Полтавца, находящегося за пределами России, не судили.