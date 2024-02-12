Осужденного по делу «Сети» Максима Иванкина приговорили к 24 годам по обвинению в убийстве

В январе присяжные Рязанского областного суда единогласно признали Иванкина, ранее уже приговоренного к 13 годам колонии строгого режима, виновным в убийстве двух человек и не заслуживающим снисхождения.

Четыре года назад, в феврале 2020 года суд в Пензе приговорил Иванкина и еще шесть человек к длительным тюремным срокам по делу о сообществе «Сеть».

Самое суровое наказание тогда назначили инструктору по стрельбе Дмитрию Пчелинцеву и студенту Илье Шакурскому - 18 и 16 лет колонии соответственно.

Все семеро обвиняемых отрицали вину в создании или участии в террористическом сообществе и утверждали, что никакой «Сети» никогда не существовало. По их словам, уголовное дело строилось на доказательствах, сфальсифицированных сотрудниками ФСБ.

Дело о двойном убийстве

В отношении Иванкина расследовали еще одно дело - ему вменяли убийство его друзей, 21-летнего Артема Дорофеева и 19-летней Екатерины Левченко весной 2017 года.

По версии следствия, тогда Иванкин, Дорофеев, Левченко и еще один их общий знакомый, Алексей Полтавец, уехали из Пензы в Рязань, скрываясь от преследования по делу о наркотиках.

Об убийстве рассказал изданию «Медуза» Полтавец, уехавший из России в Украину.