Побит установленный 16 лет назад мировой рекорд

«Я слышала, как диктор сказал что-то, что звучало как «мировой рекорд», но это поразило меня только тогда, когда я увидела свое имя и время на табло. Я не могу описать этот момент. Когда я увидела время, я почувствовала облегчение. Когда ты ставишь перед собой цель и работаешь над ней весь год, а затем достигаешь ее, ты чувствуешь себя на вершине мира», — сказала Чартлон после рекордного забега.