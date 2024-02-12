На соревнованиях по легкой атлетике в закрытом помещении в Нью-Йорке барьеристка Девайн Чарлтон установила мировой рекорд, показав время 7,67 в беге на 60 метров с барьерами.
Побит установленный 16 лет назад мировой рекорд
В своем рекордном забеге 28-летняя Чарльтон обогнала дважды выигравшую золото Кубка мира в закрытых помещениях Нию Али и двукратную чемпионку мира Даниэль Уильямс.
«Я слышала, как диктор сказал что-то, что звучало как «мировой рекорд», но это поразило меня только тогда, когда я увидела свое имя и время на табло. Я не могу описать этот момент. Когда я увидела время, я почувствовала облегчение. Когда ты ставишь перед собой цель и работаешь над ней весь год, а затем достигаешь ее, ты чувствуешь себя на вершине мира», — сказала Чартлон после рекордного забега.
Результат Чарльтон (7,67) на Играх в Миллроуз лишь на сотую секунды быстрее мирового рекорда, который шведка Сюзанна Каллури удерживала ровно 16 лет.
На соревнованиях в Нью-Йорке Уильямс была второй, а Тиа Джонс — третьей, обе показали результат 7,79.
На этих же соревнованиях 19-летняя эстонская прыгунья в высоту Элизабет Пихела заняла четвертое место. Пихела преодолела отметку 1,86, что стало лучшим результатом ее сезона.