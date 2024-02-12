Адвокатура критикует МВД: ошибки при передаче Pere Sihtkapital личных данных женщин были существенными

По оценке адвокатуры, серьезные вопросы вызывает и нейтральность исследования, когда в вопросе о защите личных данных министерство само отвечает, само ошибается, само себя расследует и в конце концов само сообщает общественности, что все в порядке. «Напомним, что деятельность государства должна одновременно быть честной и выглядеть честной. Сложно поверить, что ставшие жертвой утечки деликатных данных женщин после подобного процесса будут чувствовать, что государство серьезно относится к их проблеме», - подчеркнула комиссия.

Отдел внутреннего аудита МВД провел экстренный аудит, чтобы оценить соответствие передачи Pere Sihtkapital Sihtasutus персональных данных из регистра населения закону о регистре населения и другим правовым актам, и установил, что передача данных соответствовала правовым актам.

В 2023 году Pere Sihtkapital обратился в регистр населения за контактными данными для проведения двух опросов в рамках исследования на темы семьи: один опрос был адресован бездетной, а второй - имеющей детей группе. Основой для передачи данных был оправданный интерес при оказании услуги исполнителю публичной задачи, основанной на заключенном с Тартуским университетом договоре о сотрудничестве.

После проведения необходимых проверок отдел народонаселения МВД передал Pere Sihtkapital запрошенные данные. На основании переданных контактных данных фирма смогла направить вошедшим в случайную выборку приглашения к участию в опросе.