Комиссия Эстонской адвокатуры считает, что МВД неуместно принижает важные недочеты, которые аудит выявил в работе регистра населения, передавшего фонду Pere Sihtkapital личные данные тысяч женщин.
Адвокатура критикует МВД: ошибки при передаче Pere Sihtkapital личных данных женщин были существенными
«Заявления министерства в СМИ, согласно которым все хорошо, а недочеты обладают второстепенным значением, не являются ни честным, ни прозрачным подведением итогов, - подчеркнула председатель комиссии по интеллектуальной собственности и ИТ-праву Анне Вэрпалу. - Министерство как ответственный обработчик регистра населения не смогло объяснить аудиторам самое главное: почему данные выдали с именами, не в псевдонимной форме, что разрешено только в исключительных случаях».
Пояснения, согласно которым министерство рассмотрело все обстоятельства, но просто не оформило документ, комиссия не считает серьезными. В опубликованном в понедельник сообщении комиссия подчеркнула, что в честном и прозрачном государственном управлении недопустимо раздумывать или что-то оценивать в тиши кабинета, ничего не оформляя.
По оценке комиссии, после обнаружения ошибки государство не воспользовалось возможностью принять ответственность перед состоящей из тысяч женщин уязвимой целевой группой, чьи данные деликатного характера оно легкомысленно раздало и которым пришлось терпеть обращения и оценки со стороны осуждающего их частную жизнь объединения.
Случай Pere Sihtkapital, по оценке комиссии, резко продемонстрировал, что находящиеся в распоряжении государства подробные и различные данные могут неприемлемым образом оказаться в чужих руках - например, в руках связанных с мировоззрением объединений с научными, близкими к научным или имитирующими научные целями. Комиссия рекомендует включить в закон дополнительные условия для фирм исследований, чтобы защитить данные от объединений с политически, религиозно или философски мотивированными сомнительными целями.
По оценке адвокатуры, серьезные вопросы вызывает и нейтральность исследования, когда в вопросе о защите личных данных министерство само отвечает, само ошибается, само себя расследует и в конце концов само сообщает общественности, что все в порядке. «Напомним, что деятельность государства должна одновременно быть честной и выглядеть честной. Сложно поверить, что ставшие жертвой утечки деликатных данных женщин после подобного процесса будут чувствовать, что государство серьезно относится к их проблеме», - подчеркнула комиссия.
Отдел внутреннего аудита МВД провел экстренный аудит, чтобы оценить соответствие передачи Pere Sihtkapital Sihtasutus персональных данных из регистра населения закону о регистре населения и другим правовым актам, и установил, что передача данных соответствовала правовым актам.
В 2023 году Pere Sihtkapital обратился в регистр населения за контактными данными для проведения двух опросов в рамках исследования на темы семьи: один опрос был адресован бездетной, а второй - имеющей детей группе. Основой для передачи данных был оправданный интерес при оказании услуги исполнителю публичной задачи, основанной на заключенном с Тартуским университетом договоре о сотрудничестве.
После проведения необходимых проверок отдел народонаселения МВД передал Pere Sihtkapital запрошенные данные. На основании переданных контактных данных фирма смогла направить вошедшим в случайную выборку приглашения к участию в опросе.
В июле 2023 года началось проведение опроса, но 12 августа фирма, проводившая опрос, в соответствии с указаниями Pere Sihtkapital прекратила рассылку приглашений к участию в опросе и прием ответов в связи с прозвучавшими в СМИ сомнениями в правомерности исследований.
14 августа фонд решил удалить связанные с исследованием бездетности полученные из регистра данные и ответы около 1100 респондентов, а также отменить исследование, поскольку, оценив обстоятельства, пришел к выводу, что в сложившейся ситуации было бы немыслимо продолжать исследование. Данные удалили в тот же день.
7 сентября по распоряжению инспекции по защите данных удалили личные данные, связанные и со вторым, касавшимся многодетных семей исследованием, а также ответы более 1200 респондентов, обращения и электронные письма участниц и тому подобные данные. Тем самым Pere Sihtkapital счел исследования прекращенными.
15 августа глава МВД инициировало экстренный аудит для оценки правомерности выдачи Pere Sihtkapital данных из регистра населения. Второй целью аудита было оценить достаточность и четкость регуляции выдачи данных для проведения научных исследований, а также потребность в ее дополнении.