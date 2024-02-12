Европа обеспечена газом, и цены на него продолжают падать. Эстонским потребителям снижение тарифов стоит ожидать не ранее, чем через месяц, и не в тех пределах, как, например, в центральноевропейских странах. Между тем более дешевый газ привел и к незначительному падению стоимости электричества, пишет Rus.ERR.
Эксперт рассказал, когда падение цен на газ в Европе достигнет Эстонии
«Как падение, так и рост цен до потребителей в Эстонии доходят с опозданием в один месяц. Если уже видно, что тарифы на бирже TTF сейчас снижаются, то можно быть уверенным: в следующем месяце стоимость упадет для эстонских торговцев газом и их клиентов», - пояснил управляющий энергетическим портфелем компании Alexela Кальви Ныу.