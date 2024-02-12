Сегодня в Бухаресте (Румыния) начался чемпионат Европы по борьбе. В первый день соревнований на мат вышли два эстонских борца: тяжеловес Хейки Наби (до 130 кг) и Райдо Лийтмяэ (до 87 кг).
Наби проиграл первый матч чемпионата Европы
Несмотря на то, что поединок между Наби и его соперником венгром Дариушем Витеком завершился ничьей, в следующий тур прошел все же Витек.
Если Витек выйдет в финал, Наби сможет продолжить участие в утешительном раунде.
Лийтмяэ в первом раунде проиграл российскому борцу Алану Остаеву со счетом 0:12. Остаев не имеет медали на взрослых титульных соревнованиях, но является чемпионом мира среди кадетов 13-летней давности. В 1/8 финала Остаев проиграл со счетом 3:8 чемпиону мира среди юниоров Ачико Болквадзе, представляющему Грузию – тем самым для Лийтмяэ чемпионат завершился.
Во вторник на чемпионате Европы пройдет поединок между эстонским борцом Ричардом Карельсоном и представителем Турции Бейтуллой Кайисдагом.