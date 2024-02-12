Наби проиграл первый матч чемпионата Европы

Несмотря на то, что поединок между Наби и его соперником венгром Дариушем Витеком завершился ничьей, в следующий тур прошел все же Витек.

Если Витек выйдет в финал, Наби сможет продолжить участие в утешительном раунде.

Лийтмяэ в первом раунде проиграл российскому борцу Алану Остаеву со счетом 0:12. Остаев не имеет медали на взрослых титульных соревнованиях, но является чемпионом мира среди кадетов 13-летней давности. В 1/8 финала Остаев проиграл со счетом 3:8 чемпиону мира среди юниоров Ачико Болквадзе, представляющему Грузию – тем самым для Лийтмяэ чемпионат завершился.

Во вторник на чемпионате Европы пройдет поединок между эстонским борцом Ричардом Карельсоном и представителем Турции Бейтуллой Кайисдагом.