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Лыжник провалился под лед, на помощь примчались спасатели и скорая помощь

Rus.Postimees
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Прорубь.
Прорубь. Фото: Kristjan Teedema

В Садукюла в Йыгевамаа спасателям и скорой помощи пришлось поспешить на помощь лыжнику, который провалился под лед реки Кааве.

9 февраля в 11:28 в центр тревоги сообщили, что в Садукюла в волости Йыгева под лед реки Кааве по грудь провалился лыжник. Когда спасатели прибыли на место происшествия, пострадавший сам вылез из воды. Его одежда промокла, в машине скорой помощи он смог согреться. Человек замерз, а в остальном жаловаться ему было не на что.

Спасатели предупреждают, что выходить на лед водоемов сейчас очень опасно.

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