Лыжник провалился под лед, на помощь примчались спасатели и скорая помощь

9 февраля в 11:28 в центр тревоги сообщили, что в Садукюла в волости Йыгева под лед реки Кааве по грудь провалился лыжник. Когда спасатели прибыли на место происшествия, пострадавший сам вылез из воды. Его одежда промокла, в машине скорой помощи он смог согреться. Человек замерз, а в остальном жаловаться ему было не на что.