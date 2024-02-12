Часть денег эстонских жертвователей, выплаченных компании и фонду, подконтрольным Геннадию Васькиву, предполагаемому возлюбленному бывшего руководителя НКО Slava Ukraini Йоханны-Марии Лехтме, исчезла в особенно глубокой кротовой норе. Прокуратура пытается их оттуда выкопать.

«Можно заключить, что вся сумма, отправленная в Украину, была использована неправильно», – резюмировал председатель Совета НКО Slava Ukraini Кристо Тохвер судьбу денег, переведенных связанной с Васькивом компании ICC Constructions (ICC), а также благотворительному фонду All for Victory (AFV). Однако он признал, что не имел возможности проверить все счета-фактуры построчно. Это придется проделать прокуратуре.

В Государственную прокуратуру наконец-то поступили документы о переводах НКО Slava Ukraini денег в Украину, и вскоре станет ясно, будут ли предъявлены обвинения по уголовному делу, и кому. То, что нынешние руководители НКО Slava Ukraini оказались способны делать те же самые вещи существенно дешевле, обнажила самые грубые подтасовки с расходами прошлых менеджеров.