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«Я просто хочу мира во всем мире»: искусственный интеллект решил применить ядерное оружие

Наталия Гребнева
, журналист
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Ученые из разных стран предупреждают, что искусственный интеллект не прочь поиграть в войну.
Ученые из разных стран предупреждают, что искусственный интеллект не прочь поиграть в войну. Фото: freepik.com

Ученые попросили искусственный интеллект (ИИ) проанализировать существующие в мире международные конфликты и показать варианты их разрешения. Выяснилось, что «ради мира во всем мире» ИИ готов использовать ядерное оружие.

С большими языковыми моделями (LLM) поработали американские исследователи из Технологического университета Джорджии, Северо-Восточного университета и Гуверовского института. Они пытались понять, как именно искусственный разум моделирует течение международных конфликтов.

Для этого была разработана игра международных отношений с участием вымышленных стран и (LLM) от OpenAI (ChatGPT), Meta (Llama 2) и Anthropic (Claude) в роли лидеров государств.

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