«Я просто хочу мира во всем мире»: искусственный интеллект решил применить ядерное оружие

С большими языковыми моделями (LLM) поработали американские исследователи из Технологического университета Джорджии, Северо-Восточного университета и Гуверовского института. Они пытались понять, как именно искусственный разум моделирует течение международных конфликтов.

Для этого была разработана игра международных отношений с участием вымышленных стран и (LLM) от OpenAI (ChatGPT), Meta (Llama 2) и Anthropic (Claude) в роли лидеров государств.