Тынис Мёльдер: я не комментирую подозрения, охота всегда была важной для меня темой

Согласно подозрению, в конце 2022 года, когда члены Рийгикогу раздавали так «крышевые деньги», Мёльдер предложил поддержать охотничье общество Кыо в Вильяндимаа суммой в 25 000 евро. По делу в качестве подозреваемого проходит руководитель охотничьего общества Тынис Рийск и еще одно лицо (чья личность не разглашается), которое должно было посредничать в даче взятки.

Мёльдер пригласил сегодня в Рийгикогу журналистов, чтобы высказать свою точку зрения на произошедшее. Однако на практике Мёльдеру особенно нечего было добавить, если не считать общих комментариев, что охота для него - важная тема, и что особенно важной она была тогда, когда Мёльдер был министром окружающей среды.