Депутат Рийгикогу Тынис Мёльдер, которому на прошлой неделе Полиция безопасности пердъявила подозрение в вымогательстве взятки, в коротком интервью Postimees заявил, что не может комментировать какие-либо детали или конкретные обстоятельства.
Для подписчиков
Тынис Мёльдер: я не комментирую подозрения, охота всегда была важной для меня темой
Согласно подозрению, в конце 2022 года, когда члены Рийгикогу раздавали так «крышевые деньги», Мёльдер предложил поддержать охотничье общество Кыо в Вильяндимаа суммой в 25 000 евро. По делу в качестве подозреваемого проходит руководитель охотничьего общества Тынис Рийск и еще одно лицо (чья личность не разглашается), которое должно было посредничать в даче взятки.