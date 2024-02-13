Прогноз: Россия в ближайшие годы будет стягивать войска к границе с Эстонией

Из восьми разделов доклада пять посвящены России. Аналитики Департамента внешней разведки (Välisluureamet, VLA) считают, что главным уроком, который вынесло российское командование из опыта войны в 2023 году, стала необходимость восстановления вооруженных сил и их реформирование.

В 2022 году была поставлена задача набрать как можно больше людей в ряды ВС РФ, но из-за недостаточной подготовки личного состава военных успехов и в 2023 году добиться не удалось. В этом году Россия, очевидно, продолжит войну на истощение против Украины.

Продолжается милитаризация российского общества на всех уровнях, а внутри страна приобретает все более тоталитарный облик. Главный фактор, влияющий на внутриполитическую ситуацию в России - это война на истощение в Украине, которая создает дополнительно внутриполитическое давление для путинского режима. Чем дольше война будет продолжаться с нынешней интенсивностью, тем глубже будет внутриполитическая и социальная напряженность.

Экономика России сегодня впала в «военную зависимость». Из государственного бюджета в военную промышленность были сделаны крупные финансовые вливания. Чем дольше и глубже российская экономика будет зависеть от военных заказов, тем более болезненным будет в будущем выход из состояния войны.