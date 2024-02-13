Сегодня Департамент внешней разведки Министерства обороны Эстонии обнародовал доклад об угрозах безопасности, которые могут влиять на нас в 2024 году. Наиболее серьезные факторы, создающие непосредственную угрозу для стран НАТО, является инициированная военная реформа вооруженных сил РФ и наращивание военного производства.
Прогноз: Россия в ближайшие годы будет стягивать войска к границе с Эстонией
Из восьми разделов доклада пять посвящены России. Аналитики Департамента внешней разведки (Välisluureamet, VLA) считают, что главным уроком, который вынесло российское командование из опыта войны в 2023 году, стала необходимость восстановления вооруженных сил и их реформирование.
В 2022 году была поставлена задача набрать как можно больше людей в ряды ВС РФ, но из-за недостаточной подготовки личного состава военных успехов и в 2023 году добиться не удалось. В этом году Россия, очевидно, продолжит войну на истощение против Украины.
Продолжается милитаризация российского общества на всех уровнях, а внутри страна приобретает все более тоталитарный облик. Главный фактор, влияющий на внутриполитическую ситуацию в России - это война на истощение в Украине, которая создает дополнительно внутриполитическое давление для путинского режима. Чем дольше война будет продолжаться с нынешней интенсивностью, тем глубже будет внутриполитическая и социальная напряженность.
Экономика России сегодня впала в «военную зависимость». Из государственного бюджета в военную промышленность были сделаны крупные финансовые вливания. Чем дольше и глубже российская экономика будет зависеть от военных заказов, тем более болезненным будет в будущем выход из состояния войны.
Президент РФ Владимир Путин хочет победы над Украиной чтобы показать свое геополитическое превосходство над Западом и изменить европейскую систему безопасности. Он считает, что время работает на него, а Запад и Украина устанут от войны. Однако, Западу не следует переоценивать устойчивость России.
В результате того, что Россия оказалась в международной изоляции и теряет влияние, руководство страны стремится найти как можно больше союзников среди стран так называемого глобального Юга. Сейчас замораживание войны против Украины подходит руководству РФ в качестве промежуточной цели.
Из-за санкций российских СМИ как основных рычагов влияния Кремля Россия отчаянно ищет способы сохранить свои идеи в западном информационном пространстве. С этой целью для журналистов организуют «пресс-туры» на оккупированные украинские территории, чтобы они отражали кремлевскую версию войны.
В 2024 году российские войска смогут, очевидно, добиваться тактических успехов на отдельных участках фронта, но вряд ли смогут проводить крупные стратегические операции с качественных координированием разных подразделений и родов войск.
Одновременно Российская Федерация развернула масштабную военную реформу, цели которой отражают видение российского руководства своей будущей политики. По оценкам Кремля, в ближайшее десятилетие может возникнуть конфликт с НАТО.
Для Эстонии реализация реформы ВС РФ означает значительную концентрацию российских войск на границах с Эстонией в ближайшие годы. Российская военная промышленность сильно нарастила производство и способна поставлять для продолжения войны боеприпасы как для артиллерии, так и для бронетехники.
Западные страны оказались не способны в короткие сроки обеспечить нужные объемы производства артиллерийских боеприпасов и их доставку в Украину. Преимущество России перед Украиной в обеспеченности артиллерийскими боеприпасами в 2024 году увеличится.
Будут созданы Московский и Ленинградский военный округа. В ходе реформы будут упразднены объединенные стратегические командования и восстановят модель командования на уровне родов войск.
Например, Тихоокеанский, Балтийский и Черноморский флоты, которые были в свое время объединены под единым стратегическим военным командованием, теперь снова выведут в прямое подчинение командования военно-морского флота. Также будет создана новая структура для командования пехотными подразделениями.
Необходимость военной реформы в Кремле объясняют расширением НАТО, чему Россия, якобы, обязана противостоять.