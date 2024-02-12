На прошлой неделе правительство одобрило и направило в Рийгикогу законопроект, согласно которому в будущем, находясь на больничном более двух месяцев, работники смогут продолжать трудиться неполный рабочий день или выполнять более легкие трудовые обязанности и получать при этом заработную плату, пишет Rus.ERR.
Законопроект: во время длительного больничного можно будет частично работать и получать зарплату
В соответствии с законопроектом, во время длительной болезни Касса здоровья и работодатель будут выплачивать работнику зарплату в том же размере, что и до болезни, сообщила пресс-служба Министерства социальных дел.
По словам министра здоровья Рийны Сиккут, основная цель законопроекта – не допустить, чтобы люди с более серьезными заболеваниями навсегда лишились трудоспособности и остались вне рынка труда.
«Работа в определенных случаях может стать частью процесса выздоровления. Восстановление после длительной болезни может произойти быстрее, если предложить человеку работу, подходящую по состоянию его здоровья, скорректировать рабочее место или предложить, например, сокращенный рабочий день», – сказала Сиккут, подчеркнув, что речь идет о добровольной системе.