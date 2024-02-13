Прошлый год стал знаковым, так как впервые в Эстонии из возобновляемых источников энергии было произведено больше электроэнергии, чем из ископаемого топлива, рассказывает вице-канцлер по энергетике и полезным ископаемым Министерства климата Тимо Татар.
Эксперт ⟩ Долгосрочный план эстонской энергетики – чистая электроэнергия по выгодной цене в любую погоду
Это не связано с закрытием эстонских электростанций, работающих на ископаемом топливе, – за последний год управляемых электростанций в системе электроэнергетики Эстонии меньше не стало. Данное достижение связано с рынком стран Северной Европы и Балтии, а также с увеличением предложения более дешевой чистой энергии в нашем регионе. Большой вклад в это внес ввод в строй третьего реактора финской атомной электростанции «Олкилуото». И если в прошлом году отечественную сланцевую электроэнергию вытеснила с рынка в основном пока еще более дешевая электроэнергия из стран Северной Европы, то в ближайшие годы отечественная возобновляемая энергия возьмет реванш.
На прошлой неделе правительство утвердило результаты крупнейшего на сегодняшний день тендера на электроэнергию из возобновляемых источников, что придало инвестиционную определенность строительству новых ветряных и солнечных парков общей мощностью почти 400 МВт. Эти парки начнут производить энергию не позднее 2027 года. Благодаря уже действующим ветряным паркам и находящимся сейчас в процессе строительства паркам в ближайшие годы мы намерены утроить производство ветровой энергии.
Более крупная волна строительства ветряных электростанций еще впереди. Согласно анализу, проведенному Агентством по окружающей среде в конце 2023 года, в Эстонии идет активное развитие наземных ветряных парков, совокупная мощность которых составит более 6000 МВт, причем из них 2400 МВт вольются в систему электроснабжения еще до конца текущего десятилетия. В зависимости от года 2400 МВт наземных ветров генерируют приблизительно 7-8 ТВт⋅ч электроэнергии. Для сравнения: потребление электроэнергии в Эстонии в 2022 году составляло около 8,6 ТВт⋅ч. Кроме того, разрабатывается целый ряд морских парков, и можно прогнозировать, что большинство из них будут готовы после 2030 года. Рыночный спрос на выгодную возобновляемую электроэнергию помогают удовлетворить в первую очередь наземные ветры, которые по-прежнему почти в два раза благоприятнее морских ветров. В электроэнергетической системе Эстонии одинаково ожидаемыми являются, разумеется, и те, и другие.
Помимо строительства ветряных парков, в Эстонии не замедляется и развитие солнечных парков. Не позднее следующего года общая мощность установленных в Эстонии солнечных парков превысит планку в 1000 МВт. Этот рост обеспечивается продолжающимся снижением цен на солнечные панели, простотой строительства и возможностью комбинирования солнечных парков с накопителями энергии. Это дает возможность перенести производство электроэнергии из возобновляемых источников с полуденного пика производства на вечерний пик потребления, во время которого цены на электроэнергию в Эстонии в прошлом году также несколько раз достигали трехзначных чисел. Выплачивать субсидии только на солнечные парки в Эстонии больше нет необходимости.
Электроэнергетическая система, которая основана на производстве электроэнергии в течение большей части года из возобновляемых источников, характеризуется существенными колебаниями рыночных цен. Потребители могут легко защитить себя от колебаний с помощью договоров на электроэнергию по фиксированной цене, но для клиентов, подверженных большему риску или способных контролировать потребление, все более волатильные цены на электроэнергию открывают и новые возможности. Мне уже приходилось описывать три различных волны, которые наблюдались в инвестировании в электроэнергетическую систему Эстонии: первым делом в Эстонии начался бум инвестиций в солнечную электроэнергетику, за которым теперь следует волна инвестиций в ветряные парки. Третья волна будет связана с накопителями.
Можно считать, что старт этой волне дало решение об инвестициях в строительство крупнейшего в Европе аккумуляторного парка, о котором эстонской общественности стало известно в конце прошлого года. Импульс этому дает также удешевление технологий накопления. В течение последнего десятилетия цены на литиевые аккумуляторы снизились как минимум в пять раз, и нет никаких признаков того, что эта тенденция изменится.
Другим маркером наряду с накоплением является гибкое потребление. Что делать с производством электроэнергии из возобновляемых источников, которое все чаще приводит к тому, что рыночные цены приближаются к нулю, но которое при этом имеет колеблющийся характер? Получаемую дешевую электроэнергию можно накапливать, например, в виде тепла в сетях центрального отопления, избегая таким образом сжигания топлива. В Финляндии уже приступили к этому переходу, и я прогнозирую, что очень скоро такой же переход начнется и в Эстонии. В Финляндии при сетях центрального отопления строятся электрические бойлеры мощностью примерно 1500 МВт, что позволит сократить использование других видов топлива и образование сопутствующих этому парниковых газов. Предприятия, которые отличаются гибкими производственные процессами и способностью использовать большие колебания рыночных цен на электроэнергию, получат в будущем значительное конкурентное преимущество. Министерство климата планирует уже в этом полугодии внести изменения в регулятивные акты, которые будут способствовать лучшей адаптации управления накоплением и потреблением к энергетической системе Эстонии.
Как бы мы ни старались, неизбежны периоды, когда одного только зависящего от погоды производства электроэнергии даже в сочетании с масштабными аккумуляторными парками для покрытия потребления электроэнергии окажется недостаточно. Отечественное производство энергии ветра и солнца и ее накопление обеспечит нам выгодные цены на электроэнергию, примерно 60% часов в год. Хорошее сообщение с соседями, региональные гидроэлектростанции и неравномерное географическое распределение продукции ветряных парков помогут нам, может быть, еще на 75–80%.
В нашей климатической зоне порой возможны длящиеся несколькими неделями периоды суровых морозов и слабых ветров. В этом случае и хорошее сообщение с соседями не особенно поможет. Читатель, покупающий электроэнергию по биржевой цене, еще хорошо помнит 5 января нынешнего года, когда из-за холодов потребление электроэнергии, а вместе с ним и цена на нее резко взлетели во всем регионе, установив новые рекорды. В тот день электрические соединения между Эстонией и Финляндией не были загружены полностью, и почти треть коммерческих мощностей по передаче электроэнергии в Эстонии и Финляндии простаивала. Причина этого кроется в том, что никто в нашем регионе не имеет больших резервов мощностей для покрытия рекордного пикового потребления. Немного помогает управление потреблением, но оптимальный запас тех или иных производственных мощностей разумно аккумулировать также в каждой стране.
В Эстонии такими надежными производственными мощностями являются старые сланцевые блоки, которые все еще действуют на рынке электроэнергии. Однако постоянно растущее производство возобновляемой энергии делает их шансы заработать на рынке электроэнергии все более скромными. По прогнозам Elering, не позднее 2027 года самые старые сланцевые блоки больше не будут зарабатывать на рынке электроэнергии достаточно для того, чтобы стимулировать собственника поддерживать их в рабочем состоянии.
Та же тенденция наблюдается на европейском рынке электроэнергии повсеместно. Рост производства более дешевой возобновляемой энергии сократит время работы управляемых электростанций, по-прежнему необходимых для энергосистемы в ситуации стресса, настолько, что их содержание на рынке станет нецелесообразным. Для решения этой проблемы во многих частях Европы создается стратегический резерв. При наличии стратегического резерва постоянные расходы на управляемые мощности, необходимые для энергосистемы, покрывает системный администратор, каким в Эстонии, например, является Elering. Эти станции используются в системе электроснабжения только в те моменты, когда ежедневно участвующих в рынке станций для покрытия потребления оказывается недостаточно. К такому решению движемся и мы в Эстонии: наше решение по стратегическому резерву в настоящее время находится в Рийгикогу, и мы хотим, чтобы в 2027 году мы смогли запустить стратегический резерв мощностей по производству электроэнергии в Эстонии. Весь мир движется к тому, что если раньше выделялись субсидии для помощи в выведении на рынок возобновляемых источников энергии, то в будущем придется доплачивать за счет рынка за то, чтобы поддерживать готовность к запуску управляемых электростанций – сначала работающих на ископаемом топливе, а затем и на других источниках. Но это в конечном итоге более выгодно как для кошелька, так и для климата.
Новые управляемые станции в будущем также должны будут иметь низкий уровень выбросов CO2. К сожалению, в этом сегменте выбор пока невелик: по большому счету, если говорить об Эстонии, то речь может идти либо о небольшой атомной электростанции, либо о пиковой электростанции, работающей на (возобновляемом) газе. Рыночные модели показывают, что в наш хорошо соединенный рынок электроэнергии (эстонские производители электроэнергии имеют дело не только с 8-10 ТВт⋅ч в Эстонии, но и более чем с 400 ТВт⋅ч на рынке электроэнергии стран Северной Европы и Балтии) могут хорошо вписаться и та, и другая. Известно, что для обеих электростанций в Эстонии есть заинтересованные инвесторы.
Необходимый дополнительный импульс для строительства новых управляемых мощностей даст подключение энергосистемы стран Балтии к диапазону частот континентальной Европы, которое ожидается уже в следующем году. После синхронизации с европейским диапазоном частот системным администраторам стран Балтии потребуется значительно больше, чем раньше, системных услуг, которые им придется приобретать у имеющихся в регионе электростанций с управляемым циклом. Необходимые закупки системных услуг, которые дадут разработчикам новых станций уверенность в более долгосрочном денежном потоке, системные администраторы планируют запустить уже в следующем году.
Описанное выше можно смело назвать долгосрочным планом энергетики Эстонии, но, на взгляд специалиста по энергетике, энергетические вызовы и планы, стоящие перед государствами-членами ЕС, не сильно разнятся друг от друга. Портфель доступных для использования технологий тот же, глобальные мегатенденции и правила игры ЕС – те же. В будущем в энергетических портфелях всех стран ЕС очень высокая доля будет приходиться на возобновляемую энергию, которая будет уравновешиваться внешними соединениями и управляемыми мощностями, работающими на (возобновляемом) газе, атомной энергии, биомассе или в некоторых случаях на всех этих источниках.