Эксперт ⟩ Долгосрочный план эстонской энергетики – чистая электроэнергия по выгодной цене в любую погоду

В нашей климатической зоне порой возможны длящиеся несколькими неделями периоды суровых морозов и слабых ветров. В этом случае и хорошее сообщение с соседями не особенно поможет. Читатель, покупающий электроэнергию по биржевой цене, еще хорошо помнит 5 января нынешнего года, когда из-за холодов потребление электроэнергии, а вместе с ним и цена на нее резко взлетели во всем регионе, установив новые рекорды. В тот день электрические соединения между Эстонией и Финляндией не были загружены полностью, и почти треть коммерческих мощностей по передаче электроэнергии в Эстонии и Финляндии простаивала. Причина этого кроется в том, что никто в нашем регионе не имеет больших резервов мощностей для покрытия рекордного пикового потребления. Немного помогает управление потреблением, но оптимальный запас тех или иных производственных мощностей разумно аккумулировать также в каждой стране.

Та же тенденция наблюдается на европейском рынке электроэнергии повсеместно. Рост производства более дешевой возобновляемой энергии сократит время работы управляемых электростанций, по-прежнему необходимых для энергосистемы в ситуации стресса, настолько, что их содержание на рынке станет нецелесообразным. Для решения этой проблемы во многих частях Европы создается стратегический резерв. При наличии стратегического резерва постоянные расходы на управляемые мощности, необходимые для энергосистемы, покрывает системный администратор, каким в Эстонии, например, является Elering. Эти станции используются в системе электроснабжения только в те моменты, когда ежедневно участвующих в рынке станций для покрытия потребления оказывается недостаточно. К такому решению движемся и мы в Эстонии: наше решение по стратегическому резерву в настоящее время находится в Рийгикогу, и мы хотим, чтобы в 2027 году мы смогли запустить стратегический резерв мощностей по производству электроэнергии в Эстонии. Весь мир движется к тому, что если раньше выделялись субсидии для помощи в выведении на рынок возобновляемых источников энергии, то в будущем придется доплачивать за счет рынка за то, чтобы поддерживать готовность к запуску управляемых электростанций – сначала работающих на ископаемом топливе, а затем и на других источниках. Но это в конечном итоге более выгодно как для кошелька, так и для климата.