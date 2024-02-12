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Знаменитый финский шеф-повар: люди боятся продукта, без которого немыслима итальянская кухня

rus.postimees.ee
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Блюдо с сельдереем. Иллюстративное фото.
Блюдо с сельдереем. Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Финский шеф-повар не может смириться с неприязнью людей к одной известной приправе. Он задается вопросом о том, как можно бояться такой ароматной травы.

Хенри Ален, 45-летний шеф-повар и ресторатор, поделился своими ежедневными советами по питанию, удивляясь, среди прочего, враждебностью финнов к некоторым продуктам. Шеф-повар заметил, что финны неоправданно боятся сельдерея. По мнению Алена, страх перед сельдереем является излишним, если его правильно использовать, сообщает MTV Uutiset.

«Сельдерей - один из самых вкусных ингредиентов, если только не использовать его слишком обильно. Это скорее пряность, травяная пряность. Я просто не режу фунт сельдерея для блюда. Его нужно использовать правильно», - подчеркивает шеф-повар.

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