Знаменитый финский шеф-повар: люди боятся продукта, без которого немыслима итальянская кухня

Хенри Ален, 45-летний шеф-повар и ресторатор, поделился своими ежедневными советами по питанию, удивляясь, среди прочего, враждебностью финнов к некоторым продуктам. Шеф-повар заметил, что финны неоправданно боятся сельдерея. По мнению Алена, страх перед сельдереем является излишним, если его правильно использовать, сообщает MTV Uutiset.

«Сельдерей - один из самых вкусных ингредиентов, если только не использовать его слишком обильно. Это скорее пряность, травяная пряность. Я просто не режу фунт сельдерея для блюда. Его нужно использовать правильно», - подчеркивает шеф-повар.