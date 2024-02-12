Пн, 12.02.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Для подписчиков

ИССЛЕДОВАНИЕ ⟩ Именно в этих городах вы можете провести самые расслабляющие отпуска

Мона Ли Коннапере
, репортер-редактор
Copy
Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Компания из Великобритании, занимающаяся сравнением цен MoneySuperMarket, опубликовала исследование, в котором собраны самые спокойные и чистые города мира, где туристы могут насладиться расслабляющим отдыхом.

В исследовании участвовали 75 городов, которые оценивались по таким факторам, как загрязнение воздуха, света и шума, пробки, среднее количество часов дневного света, а также счастье и дружелюбие местных жителей. На основе этих факторов каждому городу было присвоено определенное количество баллов, на основании которых они затем были ранжированы.

В рейтинге первое место заняла столица Исландии Рейкьявик, набравшая из 100 возможных баллов 85,5. Город получил высокий результат благодаря исключительному качеству воздуха, обилию зеленых зон, радостным местным жителям и спокойной культуре движения. Этот город небольшого размера с богатым культурным наследием является домом для множества интересных достопримечательностей, где можно, например, пойти на наблюдение за китами и восхищаться северным сиянием.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх