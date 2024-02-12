ИССЛЕДОВАНИЕ ⟩ Именно в этих городах вы можете провести самые расслабляющие отпуска

В исследовании участвовали 75 городов, которые оценивались по таким факторам, как загрязнение воздуха, света и шума, пробки, среднее количество часов дневного света, а также счастье и дружелюбие местных жителей. На основе этих факторов каждому городу было присвоено определенное количество баллов, на основании которых они затем были ранжированы.