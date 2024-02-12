Компания из Великобритании, занимающаяся сравнением цен MoneySuperMarket, опубликовала исследование, в котором собраны самые спокойные и чистые города мира, где туристы могут насладиться расслабляющим отдыхом.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ⟩ Именно в этих городах вы можете провести самые расслабляющие отпуска
В исследовании участвовали 75 городов, которые оценивались по таким факторам, как загрязнение воздуха, света и шума, пробки, среднее количество часов дневного света, а также счастье и дружелюбие местных жителей. На основе этих факторов каждому городу было присвоено определенное количество баллов, на основании которых они затем были ранжированы.