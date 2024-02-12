Комиссия по гособороне единогласно поддержала кандидатуру полковника Андруса Мерило на должность командующего Силами обороны, цитирует Rus.ERR члена комиссии Пеэтер Тали (партия «Ээсти 200»).
Комиссия по государственной обороне поддержала кандидатуру Мерило на пост главы Сил обороны
«Комиссия по государственной обороне единогласно поддержала эту кандидатуру. Все были за», – сказал Тали в передаче Uudis+ на радиостанции Vikerraadio.
«Кандидат оставил очень хорошее впечатление. Впечатление офицера с уверенным, глубоким и стратегическим мышлением. Он, безусловно, такой офицер и есть», – подчеркнул Тали, добавив, что комиссия посчитала важными опыт службы и боевой опыт Мерило в зарубежных миссиях.