Комиссия по государственной обороне поддержала кандидатуру Мерило на пост главы Сил обороны

«Комиссия по государственной обороне единогласно поддержала эту кандидатуру. Все были за», – сказал Тали в передаче Uudis+ на радиостанции Vikerraadio.

«Кандидат оставил очень хорошее впечатление. Впечатление офицера с уверенным, глубоким и стратегическим мышлением. Он, безусловно, такой офицер и есть», – подчеркнул Тали, добавив, что комиссия посчитала важными опыт службы и боевой опыт Мерило в зарубежных миссиях.