Согласно свежему прогнозу погоды, в ночь на вторник в Таллинне начнется снегопад, а завтра утром с вероятностью 40-45% возможен ледяной дождь. Договорные партнеры Таллинна занимаются профилактикой образования наледи и находятся в состоянии повышенной готовности, чтобы реагировать на изменяющиеся погодные условия. Однако всем участникам движения следует быть осторожными!
Ледяной дождь не отступает: власти Таллинна призывают пешеходов ходить в подходящей для зимы обуви
«Согласно последнему прогнозу погоды, вероятность ледяного дождя завтра несколько снизится, однако мы постоянно отслеживаем прогнозы и держим своих партнеров по обслуживанию в состоянии повышенной готовности, чтобы они могли сразу отреагировать на меняющиеся погодные условия и при необходимости направить на улицы все свои ресурсы.
Просим горожан также следить за сводками погоды и при передвижении считаться с зимними условиями. Пешеходам следует убедиться, что их обувь подходит для зимы, а перед тем как ступить на пешеходный переход, стоит убедиться, что транспортные средства успели остановиться, поскольку в таких условиях тормозной путь автомобиля может быть длинным», - отметил заместитель руководителя Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Тармо Сульг.
На наиболее оживленных остановках общественного транспорта размещено около трехсот контейнеров с гранитной крошкой для борьбы с гололедом; мешки с крошкой также дополнительно размещаются у наиболее опасных лестниц, спусков и подъемов. Патрульные экипажи Муниципальной полиции также оснащены материалом для посыпки улиц и готовы прийти на помощь горожанам.
Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства напоминает, что за очистку многих тротуаров отвечает собственник прилегающей к дороге недвижимости, в случае необходимости противогололедную обработку следует выполнять несколько раз в день. Город в свою очередь бесплатно выделяет квартирным товариществам и владельцам частных домов гранитную крошку.