Ледяной дождь не отступает: власти Таллинна призывают пешеходов ходить в подходящей для зимы обуви

«Согласно последнему прогнозу погоды, вероятность ледяного дождя завтра несколько снизится, однако мы постоянно отслеживаем прогнозы и держим своих партнеров по обслуживанию в состоянии повышенной готовности, чтобы они могли сразу отреагировать на меняющиеся погодные условия и при необходимости направить на улицы все свои ресурсы.

Просим горожан также следить за сводками погоды и при передвижении считаться с зимними условиями. Пешеходам следует убедиться, что их обувь подходит для зимы, а перед тем как ступить на пешеходный переход, стоит убедиться, что транспортные средства успели остановиться, поскольку в таких условиях тормозной путь автомобиля может быть длинным», - отметил заместитель руководителя Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Тармо Сульг.

На наиболее оживленных остановках общественного транспорта размещено около трехсот контейнеров с гранитной крошкой для борьбы с гололедом; мешки с крошкой также дополнительно размещаются у наиболее опасных лестниц, спусков и подъемов. Патрульные экипажи Муниципальной полиции также оснащены материалом для посыпки улиц и готовы прийти на помощь горожанам.

Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства напоминает, что за очистку многих тротуаров отвечает собственник прилегающей к дороге недвижимости, в случае необходимости противогололедную обработку следует выполнять несколько раз в день. Город в свою очередь бесплатно выделяет квартирным товариществам и владельцам частных домов гранитную крошку.