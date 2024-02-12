Ледяной дождь не отступает: власти Таллинна призывают пешеходов ходить в пригодной для зимы обуви

«Согласно свежему прогнозу погоды, вероятность ледяного дождя завтра несколько снизится, однако мы постоянно отслеживаем прогнозы и держим своих партнеров по обслуживанию в состоянии повышенной готовности, чтобы они могли сразу отреагировать на меняющиеся погодные условия и при необходимости направить на улицы все свои ресурсы. Просим горожан также следить за сводками погоды и при передвижении считаться с зимними условиями. Пешеходам следует убедиться, что их обувь подходит для зимы, а перед тем, как ступить на пешеходный переход, стоит убедиться, что транспортные средства успели остановиться, поскольку в таких условиях тормозной путь автомобиля может быть длинным», - отметил заместитель руководителя Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Тармо Сульг.