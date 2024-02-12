Пн, 12.02.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG

Ледяной дождь не отступает: власти Таллинна призывают пешеходов ходить в пригодной для зимы обуви

rus.postimees.ee
Copy
Ледяной дождь.
Ледяной дождь. Фото: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja

Согласно свежему прогнозу погоды, в ночь на вторник в Таллинне начнется снегопад, а завтра утром с вероятностью 40-45% возможен ледяной дождь. Договорные партнеры Таллинна занимаются профилактикой образования наледи и находятся в состоянии повышенной готовности, чтобы реагировать на изменяющиеся погодные условия. Однако всем участникам движения следует быть осторожными!

«Согласно свежему прогнозу погоды, вероятность ледяного дождя завтра несколько снизится, однако мы постоянно отслеживаем прогнозы и держим своих партнеров по обслуживанию в состоянии повышенной готовности, чтобы они могли сразу отреагировать на меняющиеся погодные условия и при необходимости направить на улицы все свои ресурсы. Просим горожан также следить за сводками погоды и при передвижении считаться с зимними условиями. Пешеходам следует убедиться, что их обувь подходит для зимы, а перед тем, как ступить на пешеходный переход, стоит убедиться, что транспортные средства успели остановиться, поскольку в таких условиях тормозной путь автомобиля может быть длинным», - отметил заместитель руководителя Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Тармо Сульг.

На наиболее оживленных остановках общественного транспорта размещено около трехсот контейнеров с гранитной крошкой для борьбы с гололедом; мешки с крошкой также дополнительно размещаются у наиболее опасных лестниц, спусков и подъемов. Патрульные экипажи Муниципальной полиции также оснащены материалом для посыпки улиц и готовы прийти на помощь горожанам.

Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства напоминает, что за очистку многих тротуаров отвечает собственник прилегающей к дороге недвижимости, в случае необходимости противогололедную обработку следует выполнять несколько раз в день. Город в свою очередь бесплатно выделяет квартирным товариществам и владельцам частных домов гранитную крошку.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх