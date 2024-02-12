Израиль начал операцию в Рафахе. Освобождены двое заложников. Что известно

За без малого 20 лет, что ХАМАС находится у власти в Газе гражданская экономика в анклаве пришла в глубокий упадок, и значительная часть населения оказалась в зависимости от поставок продовольствия из Израиля, а также некоторых международных организаций.

В воскресенье президент США Джо Байден заявил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что наступление на Рафах не должно происходить без мер по обеспечению безопасности гражданского населения.

По словам Байдена, Израилю необходим «надежный и выполнимый план» по защите жителей города.

Представители ХАМАС заявили, что жертвами наступления на город могут стать десятки тысяч человек, и что любая операция в Рафахе негативно скажется на ходе переговоров об освобождении израильских заложников, все еще остающихся в руках боевиков.

Израиль заявляет, что ХАМАС использует гражданское население и заложников в качестве живого щита, которым прикрывается от израильской армии, и требует от боевиков сложить оружие.

Последствия ночного удара по Рафаху. Фото: Reuters

По рассказам очевидцев, израильская армия начала беспрецедентное наступление на Рафах.

Израильские истребители нанесли десятки авиаударов по северу и центру города. Местные жители рассказали Би-би-си, что в атаке на город участвовали вертолеты и катера.