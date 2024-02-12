Армия обороны Израиля наносит интенсивные авиаудары по городу Рафах, в котором укрываются около полутора миллионов человек, покинувших северные районы сектора Газа после начала военной операции израильских войск - более половины всего населения анклава.
Израиль начал операцию в Рафахе. Освобождены двое заложников. Что известно
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) также сообщила об освобождении двух заложников, захваченных ХАМАС 7 октября. Пресс-атташе ЦАХАЛ сообщил, что спасенные заложники пребывают в добром здравии и отправлены в больницу на обследование.
Израиль заявил, что нанес удары по южной части сектора Газа, а министерство здравоохранения, подконтрольное ХАМАС, сообщило о как минимум 67 погибших (эти цифры невозможно проверить независимо).
Очевидцы в городе рассказали Би-би-си о ночных авиаударах по северу и центру Рафаха. Вертолеты и катера также были задействованы в атаке, рассказали жители.
В заявлении, опубликованном в социальных сетях, Армия обороны Израиля сообщила, что в ходе ночной совместной операции ЦАХАЛ, Агентства безопасности Израиля Шин-Бет и полиции Израиля были спасены два израильских заложника из кибуца Нир-Ицхак: Фернандо Симон Марман (60 лет) и Луис Хар (70 лет).
Их похитили из кибуца Нир-Ицхак вместе с тремя другими членами семьи. 17-летнюю Мию Леймберг, ее мать 59-летнюю Габриэлу и тетю Мии 63-летнюю Клару Марман удалось освободить в ноябре 2023 года.
Bring Them Home Now, группа семей и друзей заложников, захваченных ХАМАС, разместила фотографию в социальных сетях, приветствуя возвращение заложников домой.
«Мы очень рады, что вы здесь, с нами. Мы продолжим добиваться возвращения всех 134 заложников», - говорится в сообщении группы.
Спасенные заложники были доставлены в медицинский центр «Шиба» в центре Израиля для обследования.
По словам представителя ЦАХАЛ контр-адмирала Даниэля Хагари, заложников обнаружили на втором этаже в одном из зданий в Рафахе.
Хагари сообщил, что израильские войска вели «интенсивные перестрелки одновременно в нескольких местах со многими террористами».
Министерство здравоохранения Газы, контролируемое ХАМАС, опубликовало очередные данные о потерях, согласно которым с 7 октября в секторе погибли 28 340 палестинцев и около 68 000 были ранены.
По данным министерства, за последние сутки в Газе погибли 164 человека и 200 получили ранения, хотя неясно, сколько именно погибло в результате ночных израильских атак ударов по Рафаху.
Данные о жертвах ночных ударов противоречивы: представитель министерства здравоохранения Ашраф аль-Кудра заявил, что в Рафахе погибли 67 человек. Но информационное агентство AFP, также ссылаясь на министерство, сообщает о более чем 100 погибших в городе.
ХАМАС контролирует все административные органы в Газе, включая министерство здравоохранения, и предоставляемые им сведения невозможно проверить независимо. Правительство США и независимые эксперты считают данные о погибших завышенными в разы, в то же время представители ООН и гуманитарных организаций настаивают, что у них нет причин для недоверия сведениям, предоставляемым группировкой.
Возможное наступление на Рафах обсуждалось уже несколько дней. Ряд стран и международных организаций выразили беспокойство по поводу военных действий в перенаселенном городе - представитель ООН по гуманитарным вопросам заявил Би-би-си, что сейчас им некуда бежать. Власти Египта контролируют южную границу Газы и категорически отвергают призывы пустить беженцев на Синайский полуостров, мотивируя это соображениями национальной безопасности.
Через КПП «Рафах», расположенный в городе, осуществляется доставка в Газу гуманитарной помощи. На сегодня это единственный действующий коридор для доставки в Газу столь необходимой пищи, воды и медикаментов.
За без малого 20 лет, что ХАМАС находится у власти в Газе гражданская экономика в анклаве пришла в глубокий упадок, и значительная часть населения оказалась в зависимости от поставок продовольствия из Израиля, а также некоторых международных организаций.
В воскресенье президент США Джо Байден заявил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что наступление на Рафах не должно происходить без мер по обеспечению безопасности гражданского населения.
По словам Байдена, Израилю необходим «надежный и выполнимый план» по защите жителей города.
Представители ХАМАС заявили, что жертвами наступления на город могут стать десятки тысяч человек, и что любая операция в Рафахе негативно скажется на ходе переговоров об освобождении израильских заложников, все еще остающихся в руках боевиков.
Израиль заявляет, что ХАМАС использует гражданское население и заложников в качестве живого щита, которым прикрывается от израильской армии, и требует от боевиков сложить оружие.
По рассказам очевидцев, израильская армия начала беспрецедентное наступление на Рафах.
Израильские истребители нанесли десятки авиаударов по северу и центру города. Местные жители рассказали Би-би-си, что в атаке на город участвовали вертолеты и катера.
Палестинский Красный Полумесяц, базирующийся на Западном берегу Иордана, заявил: «Город Рафах в настоящее время стал свидетелем очень жестоких атак в различных районах, в том числе с применением военных самолетов. Некоторые из этих налетов были совершены вблизи офиса организации в центре Рафаха, где мишенью стал жилой дом, что привело к распространению ужаса и паники среди горожан».
Израиль, со своей стороны, настаивает, что бомбардировки носят точечный характер, ведутся по разведанным заранее целям, среди которых арсеналы, тоннели и штабы боевиков, и что гражданское население заблаговременно получает предупреждения о местах нанесения ударов.
Министерство иностранных дел Палестинской автономии осудило то, что оно назвало «израильской резней» в Рафахе.
В своем заявлении в соцсети X министерство утверждает, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху «совершает массовые убийства с мыслью о мести, а не о победе и не в соответствии с международным правом, как он говорит».
Глава Управления ООН по координации гуманитарных вопросов в Газе Георгиос Петропулос сообщил Би-би-си, что жители Рафаха в ужасе от того, что их ждет. «Всем не хватает еды, чистой воды, медицинских услуг, санитарии и даже элементарных помещений», - сказал он.
Некоторые жители Рафаха, с которыми удалось поговорить Би-би-си, планируют дождаться затишья в боевых действиях и выбраться из города.
«Прошлой ночью, в час пополуночи, Израиль провел военную операцию, - сказала в интервью Би-би-си палестинка Гада аль-Курд, мать двоих детей. - Они убили много палестинцев, а мы в это время спали в своих домах, но это знак для нас как можно скорее покинуть Рафах, потому что в других городах - Хан-Юнисе и Газе - все происходило по тому же сценарию».
Гада рассказала, что ждет объявления плана эвакуации: «Обычно они разбрасывают листовки и публикуют в социальных сетях информацию о том, куда нужно эвакуироваться. Так что мы ждем».
Нападение ХАМАС на Израиль
- 7 октября 2023 года палестинская военизированная группировка ХАМАС совершила беспрецедентное нападение на Израиль, ее боевики вошли в кибуцы и города около сектора Газа, убив по меньшей мере 1200 израильтян и взяв более 200 в заложники.
- ХАМАС стремится к уничтожению государства Израиль и созданию на всей территории исторической Палестины исламского государства. Движение пользуется поддержкой Ирана.
- Группировка пришла к власти в секторе Газа в 2007 году в результате выборов, но затем насильственно вытеснила из сектора политических оппонентов. С тех пор ее боевики вели несколько войн с Израилем.
- ХАМАС и другие аффилированные с ним военизированные группы обстреливали Израиль тысячами ракет и совершили множество рейдов.
- В ответ Израиль наносил по сектору Газа воздушные удары и дважды направлял туда войска. Израиль вместе с Египтом заблокировали границы сектора с 2007 года, объяснив это мерами безопасности.
- ХАМАС внесен в список террористических организаций многими странами, в том числе Великобританией, ЕС, США, Израилем, Японией и Австралией.