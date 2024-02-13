ОТ ПОЛИТОЛОГА ⟩ Громкая отставка самого популярного военного Украины: причины, последствия и новые вызовы

В результате, у Залужного сложился устойчивый образ, к которому ничего плохого не прилипает. Это именно тот образ, который так много лет украинцы ищут в политиках. И, кстати, во многом это тот образ, который так и не удалось до конца выстроить Зеленскому, что также могло сыграть определенную роль в траектории взаимоотношений этих двух людей.

Для активных и прогрессивных Залужный - это кто-то такой, как они, и надежда, что страна меняется в лучшую сторону и их усилия не проходят даром. А для все еще значительной части патерналистов - новый мессия, который защитит, поможет и решит все проблемы. Именно такая «гремучая смесь» и позволила генералу Залужному стать самым популярным человеком в Украине.

Кто такой Александр Сырский?

Что касается нового главкома, то еще до своего назначения Александр Сырский стал объектом масштабного и, в значительной степени, неоправданного хейта. Ему инкриминировали чрезмерный цинизм и жесткость в командовании, склонность игнорировать человеческие жертвы ради результата, исключительную лояльность к высшему руководству и готовность выполнять любые приказы, даже потенциальное предательство из-за того, что он родился в России и все еще имеет там родственников. Однако кроме оценочных суждений, предположений и домыслов, каких-либо веских аргументов на этот счет так никто и не привел.