В середине прошлой недели стало известно о замене на посту главкома ВСУ Валерия Залужного на Александра Сырского. Политолог Алексей Колесников пытается не только разобраться в предпосылках к такому очень громкому кадровому решению, но и спрогнозировать его влияние на развитие военной и политической ситуации.
ОТ ПОЛИТОЛОГА ⟩ Громкая отставка самого популярного военного Украины: причины, последствия и новые вызовы
Данный материал подготовлен в сотрудничестве Института Шютте Тартуского университета и портала Rus.Postimees.
В минувший четверг информационное пространство буквально взорвало сообщение об увольнении главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного и назначении вместо него Александра Сырского. По сути, ничего неожиданного не произошло, ведь это решение уже давно витало в воздухе и его принятие было вопросом времени. Однако украинская, а за ней и зарубежная общественность весьма эмоционально отреагировали на эту перестановку, нередко на грани «все пропало» и «нас всех предали». С российской стороны это событие, конечно же, поспешили преподнести как проявление слабости Украины, признак внутреннего раскола и собственную маленькую победу. Но так ли это и какие последствие будет иметь отставка Залужного, попробуем разобраться ниже.
Как все происходило?
Слухи о нарастающих противоречиях между президентом Зеленским и главкомом Залужным ходили давно, однако именно в конце 2023 года о возможной смене высшего военного командования впервые всерьез заговорили публично. Этому предшествовал выход в ноябре большой статьи Залужного в журнале The Economist, в которой он заявил, что боевые действия зашли в тупик, и предупредил о рисках перехода войны в изнурительную, позиционную фазу. Кроме того, он предложил ряд шагов по выходу из этой неблагоприятной для украинской армии ситуации, для реализации которых необходимо усиление людского ресурса, а также поставки от союзников новейшей техники, способной обеспечить необходимый технологический прорыв.
Эта статья явно не понравилась политическому руководству Украины, что в целом закономерно. Замглавы Офиса Президента Игорь Жовква публично посоветовал военным не выносить на публику ситуацию на фронте, а сам Владимир Зеленский поспешил заявить, что не считает сложившуюся ситуацию патовой. К слову, таковой ее не называл и сам Залужный, ведь он писал о том, что ни одна из сторон не может достичь преимущества, а вовсе не о безысходности.
Вскоре после выхода статьи на главкома посыпались информационные атаки со стороны народного депутата от пропрезидентской партии «Слуга Народа» и члена оборонного комитета Марьяны Безуглой. Она обвиняла военное руководство в отсутствии четкого плана действий на 2024 год, нерешенности многих проблем армии, призывала Залужного уйти в отставку. Правда, эти атаки были настолько бездарными, что, скорее, нанесли больше вреда самой Безуглой, чем главкому.
В конце декабря масла в огонь подлил внесенный в Верховную Раду правительством проект закона об изменении правил мобилизации, содержащий ряд спорных норм и сильно взбудораживший украинское общество. Ни Министерство обороны, ни премьер-министр, ни президент Зеленский не взяли на себя ответственность за коммуникацию этого законопроекта. По факту, единственным, кто это хоть как-нибудь сделал, был Валерий Залужный, вынужденный отвечать на множество неудобных вопросов во-время своей пресс-конференции 26 декабря. Хотя разработкой законопроекта занималось именно Минобороны, и это, скорее, была его задача.
Далее, судя по данным из открытых источников, в конце января произошла личная встреча Зеленского и Залужного, во время которой главкому предложили самостоятельно подать в отставку, и, в качестве компенсации, якобы, - другую должность (то ли посла, то ли советника, то ли секретаря Совета национальной безопасности и обороны, это не суть важно).
Залужный от предложения вроде как отказался, причем, вполне возможно, тут же сам, по неофициальным каналам, предал огласке информацию о готовящейся отставке. Как результат, вопрос на определенное время «повис в воздухе», Офису Президента пришлось оправдываться и опровергать слухи, а самому Зеленскому впоследствии взять на себя всю полноту ответственности за это решение.
При этом никакой адекватной, открытой коммуникации с обществом власть не вела, никаких четких аргументов необходимости смены главкома приведено не было, причины увольнения также остались неназванными. Именно это, собственно, и привело к столь эмоциональным реакциям со стороны общественности.
Официально указ об увольнении главнокомандующего был издан 8 февраля. Он сопровождался «дружеским фото» Зеленского и Залужного, словами благодарности генералу за службу и присвоением ему звания Героя Украины. Никаких взаимных нападок и обвинений не было, и Залужный спокойно и с честью передал пост преемнику.
Каковы причины?
Об истинных, исчерпывающих причинах смены главкома ВСУ остается лишь догадываться. Однако определенные вещи лежат на поверхности, и по ним все же можно сделать некоторые предположения.
Предположение первое - отношения между Зеленским и Залужным, скорее всего, были натянутыми давно, а отставка - это кульминация усугубляющихся противоречий. По разным сведениям, которые сложно проверить, недоразумения между ними возникали еще весной 2022 года. Тогда же, собственно, поползли и первые слухи о возможных трениях, однако вскоре они были развеяны. В то же время, по данным Украинской правды, в Офисе Президента были озабочены тем, что согласно опросам, многие украинцы отождествляли успешное сопротивление именно с фигурой Залужного. Также их тревожил факт создания благотворительного фонда с фамилией главкома, который потенциально мог перерасти в политический проект. В последствии этот фонд так и «не взлетел», а фамилия Залужного была вскоре убрана из его официального названия.
В июле 2022 года Генштаб ВСУ выступил с весьма противоречивой инициативой ограничить право военнообязанных покидать место проживания без разрешения военкоматов. Эта идея крайне негативно воспринималась в обществе, из-за чего Зеленскому пришлось вмешаться. Он попросил Генштаб в дальнейшем больше не принимать без него подобных решений.
Далее было много других сигналов, косвенно свидетельствующих о том, что в отношениях двух ключевых лидеров воюющей Украины далеко все не гладко. Например, Залужный, в отличии от Зеленского, так не появился на освобожденных в сентябре 2022 года территориях Харьковщины, как и в деоккупированном через пару месяцев Херсоне. Также он стал реже приезжать в воинские подразделения на фронте и значительно меньше коммуницировать в Интернете, на какой-то период вообще выпал из медиапространства. Со стороны складывалось впечатление, будто бы он ограничен в плане публичных действий.
Также есть сведения, что за время войны у Зеленского, который еще недавно был совершенно далек от военного дела, сформировалось свое видение того, как должны вестись боевые действия. И это видение далеко не всегда совпадало с видением генералов, в частности, и Залужного. Об этом, например, открыто говорит американский публицист Саймон Шустер, который в ходе работы над книгой о Зеленском очень много общался с президентом и его ближайшим окружением.
Со другой стороны, Валерий Залужный тоже весьма демонстративно проявлял свою независимость, скорее всего, даже перечил Зеленскому во многих вопросах, будучи по факту его подчиненным. Та же статья в The Economist тому яркое подтверждение, где Залужный поднял не только военные, но и политические вопросы, не согласовывая при этом свои действия с политическим руководством.
В целом, такие взаимоотношения не могли длиться долго, и кто-то точно должен был либо уступить, либо уйти. Ясно, что в сложившихся условиях этим кем-то стал именно главком, ибо он лицо назначаемое, а президент - избираемое. В целом это нормальный процесс для демократической страны, когда в конфликтных ситуациях принимаются именно такие волевые кадровые решения.
Предположение второе - из-за неудач анонсированного на 2023 год контрнаступления в армии нужны были перемены. И речь даже не столько о том, чтобы «назначить виновных» (ведь они, по сути, официально и не назначены), сколько об изменении подходов к ведению войны, которая к лету, как справедливо подметил Залужный, и в самом деле зашла в тупик.
С другой стороны, то, что широко распиаренная офензива (наступательные действия - прим. ред.) не привела к ожидаемым результатам, это провал не столько военный, сколько коммуникационный. Ведь то, как это контрнаступление активно анонсировалось, на самом деле создало в украинском обществе и среди союзников крайне завышенные ожидания, которые в принципе было очень сложно оправдать.
Предположение третье - в увольнении Залужного определенную роль сыграли политические мотивы. Однако все же их стоит рассматривать в комбинации с другими факторами, а не как единственную либо основную причину, чем нередко грешат эксперты.
Популярность Залужного в обществе просто зашкаливала, поэтому сам Зеленский, привыкший по жизни купаться во славе, мог на определенном этапе начать переживать это довольно сложно. И если ранее президент все же оставался лидером симпатий граждан, то в конце 2023 он начал уступать в этом плане главкому. К примеру, последний опрос КМИС в ноябре-декабре четко показал, что президенту доверяют 62% украинцев, в то время как главнокомандующему ВСУ - 88%. За год этот показатель просел у Зеленского на 22%, в то время как доверие к армии оставалось стабильно высоким (на уровне 96%), продолжая подпитывать и доверие к Залужному.
Конечно, стоит понимать, что выборов в Украине во время войны, скорее всего, не будет, а посему власти Зеленского пока ничего не угрожало. Однако то, что Залужный накапливал колоссальный политический капитал, видимо, все же его беспокоило. К тому же главком время от времени публично светился в компании таких оппонентов Зеленского, как Виталий Кличко, и на фоне без того сложных межличностных отношений, это явно не прибавляло ему доверия в глазах президента.
В чем феномен Залужного?
Валерий Залужный, вне всяких сомнений, стал одной из ключевых фигур этой войны, символом украинского сопротивления и стойкости, а также настоящим народным героем, коих в Украине давно не наблюдалось. Этому способствовала уникальная комбинация черт его характера и достижений ВСУ на поле боя.
Во-первых, Залужный воплотил в себе качественно новую украинскую элиту, в первую очередь военную, но и в целом управленческую. Ему 50 лет, и он довольно молод для роли командующего армией; окончил школу на закате СССР, далее учился и служил исключительно в независимой Украине. Эдакий сделавший сам себя человек, не искушенный «совком», добившийся успеха благодаря упорству, труду и добродетелям, пройдя постепенно все ступени военной карьерной лестницы. В этом плане он очень схож с самим Зеленским.
Во-вторых, Залужный, безусловно, имеет харизму. Есть что-то в нем такое сильное и мужественное, и в то же время простое и родное сердцу украинца. Плюс Залужный хороший коммуникатор, умеющий говорить искренне, простыми и понятными словами, безупречно владеющий украинским языком. Он сосредоточен и серьезен на службе, и в то же время прост и современен, например, активно постит селфи в смешных футболках и носит мастера Йоду на шевроне. Кстати, в одном из интервью он как-то сказал, что в юности хотел стать комиком.
В-третьих, Залужный себя четко показал как государственник, умеющий поставить интересы страны выше своих собственных, и в то же время проявляющий исключительную открытость и человечность. Яркий тому пример - его уход с должности: спокойно, уверено, без скандалов и обвинений, чтобы не вредить стране.
В результате, у Залужного сложился устойчивый образ, к которому ничего плохого не прилипает. Это именно тот образ, который так много лет украинцы ищут в политиках. И, кстати, во многом это тот образ, который так и не удалось до конца выстроить Зеленскому, что также могло сыграть определенную роль в траектории взаимоотношений этих двух людей.
Для активных и прогрессивных Залужный - это кто-то такой, как они, и надежда, что страна меняется в лучшую сторону и их усилия не проходят даром. А для все еще значительной части патерналистов - новый мессия, который защитит, поможет и решит все проблемы. Именно такая «гремучая смесь» и позволила генералу Залужному стать самым популярным человеком в Украине.
Кто такой Александр Сырский?
Что касается нового главкома, то еще до своего назначения Александр Сырский стал объектом масштабного и, в значительной степени, неоправданного хейта. Ему инкриминировали чрезмерный цинизм и жесткость в командовании, склонность игнорировать человеческие жертвы ради результата, исключительную лояльность к высшему руководству и готовность выполнять любые приказы, даже потенциальное предательство из-за того, что он родился в России и все еще имеет там родственников. Однако кроме оценочных суждений, предположений и домыслов, каких-либо веских аргументов на этот счет так никто и не привел.
Информация о жесткости и готовности идти на жертвы за ним закрепилась с легкой руки СМИ, которые при этом, как правило, опирались на анонимные источники и просто лепили Сырскому ярлыки, не подтверждая их фактами. Лояльность руководству, возможно, как раз та черта, которая и нужна сейчас главкому после противоречивых отношений Зеленского и Залужного, главное, чтобы эта лояльность не была безоговорочной. А аргументы касательно рождения, детства, юности и обучения в России еще в советские времена, вообще не выдерживает никакой критики.
С 1980-х годов Сырский живет и служит в Украине, высшее военное образование получил там же, как и делал всю последующую военную карьеру. В высший командный состав украинской армии он вошел в 2014 году, значительное время командовал АТО (потом Объединенными силами) в Донецкой и Луганской областях. То есть, это не штабной, а реальный боевой генерал с большим опытом.
После полномасштабного вторжения в его послужном списке успешная оборона Киева, блестящая контрнаступательная операция в Харьковской области, а также оборона Бахмута. Из-за последнего Сырского часто критикуют СМИ, однако удержание этого города - это никак не его личная инициатива, а все же решение Генштаба, и сам Залужный много раз объяснял, для чего это было нужно.
Да, Сырскому явно не хватает харизмы, публичности и коммуникационных навыков Залужного, однако это никак не делает его плохим военачальником. В то время как его боевой опыт и последние успешные операции говорят как раз об обратным. Поэтому любые предварительные суждения по поводу плохих командных способностей Сырского - либо фантазии, либо целенаправленная информационная кампания против него. И сколько-нибудь обоснованные выводы можно будет сделать лишь со временем.
Каковы перспективы?
Произошедшая отставка, несомненно, дает Валерию Залужному карт-бланш на поход в большую политику, и, как хороший стратег, он это должен прекрасно понимать. Другое дело, хочет ли он воспользоваться этим шансом, воспользуется ли им и, если да, то насколько эффективно. С другой стороны, ситуация на фронте крайне сложная, да еще и может усугубиться из-за задержек международной помощи, однако Залужного это коснется постольку-поскольку, и он войдет в историю этой войны как генерал-победитель. Так что в целом момент отставки, а также то, что произошла она по плохо обоснованному решению Зеленского, это просто политический джекпот для бывшего главкома.
Наверное, еще до увольнения на Залужного началась настоящая «охота» со стороны ключевых политических игроков с целью заманить его в свои ряды. Как минимум, точно поддержку ему публично выразил Виталий Кличко, а также целую информационную кампанию развернули функционеры «Европейской Солидарности».
Однако Залужный также должен понимать, что его поддержка, во-первых, превышает рейтинги всех украинских партий вместе взятых, а во-вторых, основывается на том, что в нем люди видят лидера, отличающегося от других политиков. И если он свяжет себя с существующими силами, то уровень симпатий резко обрушится. Поэтому оптимальным для него является запуск собственного политического проекта, который, в случае относительно успешной развязки войны, вполне способен проложить Валерию Федоровичу путь в президентское кресло. Но это игра в долгую, требующая немалых ресурсов и усилий.
С другой стороны, если политических амбиций у Залужного все-таки нет, то его опыт и знания будут очень востребованы на Западе, так что не у дел он точно не останется. Особенно, учитывая возрастающие риски эскалации с Россией и начало подготовки стран НАТО к возможному противостоянию.
Что касается Владимира Зеленского, то несмотря на то, что ему удалось устранить потенциального конкурента, этой отставкой он скорее навредил себе. Из-за отсутствия внятной коммуникации украинское общество так и не поняло и не восприняло увольнение Залужного. В результате, к образу генерала добавились черты жертвенности, которые, скорее всего, приведут к еще большему усилению народных симпатий к нему и снижению доверия к президенту.
Нелегко будет и новому главнокомандующему Александру Сырскому, ибо теперь общественное мнение будет всегда сравнивать его с Залужным. В случае неудач будут говорить: «Ну конечно, это же не Залужный»; в случае мелких достижений либо же отсутствия прогресса: «Вот был бы Залужный, он бы справился». И только яркие, масштабные победы позволят Сырскому выстраивать свой уникальный образ без оглядки на тень предыдущего главкома.