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Галерея ⟩ В столичной гимназии Нымме открыли монумент легендарному спортсмену Юри Тармаку

rus.postimees.ee
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Сегодня в спортивном здании таллиннской гимназии Нымме открыли барельеф, посвященный легенде эстонского спорта и золотому медалисту мюнхенской Олимпиады 1972 года Юри Тармаку.

Среди выпускников таллиннской гимназии Нымме много известных спортсменов, фотографиями некоторых из них украшены стены учебного заведения. Идея школы и выпускников заключалась в том, чтобы продемонстрировать связь между историей спорта Эстонии и гимназией Нымме, увековечив достижения Юри Тармака, выпускника гимназии Нымме, мемориальной доской, установленной в фойе спортивного здания школы.

Барельеф, посвященный Юри Тармаку, является памятником единственному выпускнику школы, ставшему олимпийским чемпионом и первым эстонцем, завоевавшим олимпийское золото в легкой атлетике.

Барельеф создал скульптор Мати Кармин, а открытие мемориала приурочено к 95-летию школы.

Памятный знак установлен в вестибюле спортивного здания Ныммеской гимназии на высоте 2,23 метра – той, самой, которая принесла Юри Тармаку олимпийское золото. Одним из замыслов было создать трехмерный эффект – чтобы вызвать у людей реальное ощущение и понимание того, какую высоту сумел взять Юри Тармак.

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