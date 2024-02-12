Галерея ⟩ В столичной гимназии Нымме открыли монумент легендарному спортсмену Юри Тармаку

Среди выпускников таллиннской гимназии Нымме много известных спортсменов, фотографиями некоторых из них украшены стены учебного заведения. Идея школы и выпускников заключалась в том, чтобы продемонстрировать связь между историей спорта Эстонии и гимназией Нымме, увековечив достижения Юри Тармака, выпускника гимназии Нымме, мемориальной доской, установленной в фойе спортивного здания школы.