Сегодня в спортивном здании таллиннской гимназии Нымме открыли барельеф, посвященный легенде эстонского спорта и золотому медалисту мюнхенской Олимпиады 1972 года Юри Тармаку.
Галерея ⟩ В столичной гимназии Нымме открыли монумент легендарному спортсмену Юри Тармаку
Среди выпускников таллиннской гимназии Нымме много известных спортсменов, фотографиями некоторых из них украшены стены учебного заведения. Идея школы и выпускников заключалась в том, чтобы продемонстрировать связь между историей спорта Эстонии и гимназией Нымме, увековечив достижения Юри Тармака, выпускника гимназии Нымме, мемориальной доской, установленной в фойе спортивного здания школы.
Барельеф, посвященный Юри Тармаку, является памятником единственному выпускнику школы, ставшему олимпийским чемпионом и первым эстонцем, завоевавшим олимпийское золото в легкой атлетике.
Барельеф создал скульптор Мати Кармин, а открытие мемориала приурочено к 95-летию школы.
Памятный знак установлен в вестибюле спортивного здания Ныммеской гимназии на высоте 2,23 метра – той, самой, которая принесла Юри Тармаку олимпийское золото. Одним из замыслов было создать трехмерный эффект – чтобы вызвать у людей реальное ощущение и понимание того, какую высоту сумел взять Юри Тармак.