Кальюлайд: нет смысла драматизировать позицию Трампа по НАТО

«Прежде всего, это вопрос внутренней политики США. Трамп не делал этого заявления в какой-либо официальной среде. Проходят его предвыборные мероприятия, которые являются скорее развлечением, а не местом для серьезного принятия и формирования политики. На этих встречах Трамп рассказывает своим избирателям самые разные вещи», - сказал Кальюлайд. Он также отметил, что позиция Трампа всегда была такой - нет необходимости защищать союзников, которые не платят.

«Но как это выглядело бы на практике? Если Россия нападет на какую-то страну НАТО, все остальные сразу же оказываются в войне. России было бы довольно трудно напасть, например, на Германию и Бельгию, чьи расходы на оборону ниже двух процентов, не пройдя мимо Финляндии, Эстонии, Латвии, Литвы и Польши, которые тратят более двух процентов. На самом деле, в случае атаки России будут активированы заранее согласованные в НАТО планы коллективной обороны и будут предприняты действия в соответствии с ними», - сказал Калюлайд.

По мнению Кальюлайда, помимо отдельных сомнительных заявлений существует гораздо более серьезная проблема. «Значительная часть избирателей США и политической элиты поддерживает кандидата, которого просто невозможно понять, что он думает и как поступает. Это создает очень большую неопределенность. Складывается впечатление, что на США больше нельзя полагаться», - отметил Кальюлайд.

«Вывод остается тем же: Европа должна быть стратегически автономной и готова защищать себя от России, чья экономика в десять раз меньше экономики Европейского союза», - подчеркнул он.

Стремясь вернуться в Белый дом, бывший президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что он поощрял бы Россию атаковать те страны-члены НАТО, которые не выполнили финансовые обязательства. Это заявление резко раскритиковали как генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, так и президент США Джо Байден. «Признание Дональда Трампа, что он намерен дать Путину зеленый свет для большей войны и насилия, чтобы президент России мог продолжить свое жестокое нападение на свободную Украину и расширить свою агрессию на народы Польши и Балтийских стран, ужасно и опасно», - сказал Байден.